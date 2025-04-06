Mart ayında zehirlenerek öldüğü tespit edilen adam temmuz ayında ifade vermeye gitti: Ailesi büyük şok yaşadı

Cenazeyi memleketleri olan Aksaray'daki aile mezarlığında babalarının yanına defnettiklerini de söyleyen Erdoğan T., "Aradan 2 hafta geçti. Beni bir banka görevlisi aradı. Yanında kardeşim olduğunu ve perişan halde bulunan bir kişinin benimle konuşmak istediğini söyledi. Konuşunca kardeşim, 'ben ölmedim' dedi. Göztepe Şehir Hastanesi'nin kantininde kalıyormuş. Tıbbi müdahale için gidince kendisinin ölüm kaydı olduğunu söylemişler. Bu şekilde durumu anlayıp nüfus kaydının düzeltilmesi için dava açtık. Mezar da açıldı. Kardeşim ölü değil. Adli Tıp ve polislerin etkisi ile yanlış beyanda bulundum. Benim bir kastım yoktu" diye konuştu.







