Masterchef'te Mehmet Şef-Çağatay gerilimi: Arkadaşları zor tuttu

MasterChef son bölümde Mehmet Şef'in sert uyarısı sonrası kontrolünü kaybeden Çağatay Doğanoğlu'nu arkadaşları güçlükle dışarı çıkardı.
MasterChef 2025 yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. MasterChef son bölümde ise şok bir tartışma yaşandı.
DÜELLONUN GALİBİ: KIRMIZI TAKIM
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda hamsili pilav düellosunda ter döken takımlardan kazanan kırmızı takım oldu.
Ardından Çağatay'ın kaptanı olduğu mavi takım yarışmacıları, sıfır atık temasıyla bireysel dokunulmazlık için canla başla mücadele etti.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM
Gece sonunda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Nisa oldu.
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu sonunda şefler Nisa'yı tebrik ederken Çağatay'ın balkondaki arkadaşlarıyla konuşması Mehmet Şef'i kızdırdı.
"SENİ GEÇEN SEFER DE UYARDIM"
Çok sinirlenen Mehmet Şef, "Seni geçen sefer de uyardım. Burada yarışmacıyla konuşuyoruz. Ağzını yüzünü oynatman bir tarafa yukarıdaki arkadaşlarınla makara yapıyorsun. Çık dışarı, terbiyesiz" dedi.
HERKESİ ŞAŞIRTAN HAMLE
Bunun üzerine geri dönen ve şeflere doğru yürüyen Çağatay'ı arkadaşları güçlükle dışarı çıkardı. Balkondakiler de "Sus, konuşma" diyerek onu uyardı.
İyice sinirlenen Mehmet Şef, "Biz burada iş yaparken bizi dinleyeceksin" dedi.
Bunun üzerine "Çağatay diskalifiye mi olacak?", "Çağatay'a ne oldu?" gibi sorular araştırılmaya başlandı.
"DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİMİZ BİR OLAY"
Nisa'nın eleme adayı olarak Çağatay'ın adını söylemesi sonrası Danilo Zanna ile birlikte yarışmacılara açıklama yapan Somer Şef, şöyle dedi:
"Evet arkadaşlar hiç olmayacak bir olay bunlar. Daha önce de görmediğimiz tarzda bir olay. Biz de sizler kadar üzüldük. Üzerine düşünüp bir konuşalım gerekirse yarın konsey yaparak açalım."
Çağatay Doğanoğlu'nun akıbeti yarınki bölümde belli olacak.
YARIŞMAYA GEÇEN YIL DA KATILMIŞTI
Geçtiğimiz yıl da MasterChef'te şansını deneyen Çağatay Doğanoğlu, 27 yaşında. MasterChef 2025'te ana kadroya girmeyi başaran Çağatay, ididalı yarışmacılar arasında yer alıyor.