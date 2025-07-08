Mersin'deki kazılarda önemli keşif: 1600 yıllık! İlk kez takım halinde ölçü sistemi bulundu

Aydınoğlu, "Ağırlıklarda sembolizm kullanmışlar. Belki yerel tüccarların kullandığı bir yöntem ya da hep kullanılan bir şeydi. Şimdiye kadar ilk kez tam takım ölçüm sistemini bulmaktan dolayı çok mutluyuz." ifadesini kullandı.