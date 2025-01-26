Miraç Gecesi idrak edildi: 7'den 70'e Müslümanlar camilere koştu

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (sav) Allah'ın huzuruna yükseldiği, beş vakit namazın farz kılındığı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesinin verildiği ve Bakara Suresi'nin son iki ayetinin (Amenerrasulü) vahyolunduğu Miraç Gecesi yurt genelinde idrak edildi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Miraç Kandili dualarla idrak edildi.
Kayseri'de Miraç Kandili dolayısıyla tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip namaz kıldı.
Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesindeki Dergah Camisi'nde Şanlıurfa Müftülüğünce Miraç Kandili programı düzenlendi.
Kırşehir'deki Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Kahramanmaraş'taki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Abdülhamid Han Cami'nde miraç gecesi münasebetiyle vatandaşlar bir araya geldi. Düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.
Muş'ta Çağlayan Camisi'nde Miraç Kandili dolayısıyla programı düzenlendi.
Karaman'da Miraç Kandili dolayısıyla İmam-I Azam Camisi'nde program düzenlendi.
Elazığ'da Miraç Kandili dolayısıyla İzzet Paşa Camisi'nde kandil programı düzenlendi.
Edirne'de Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi. Eski Cami'deki programda Kur'an-ı Kerim okunup, dua edildi.