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Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı

Osman Sınav'ın ölmeden önceki isteği ortaya çıktı

13:4922/03/2025, Cumartesi
G: 22/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Türki televizyon tarihinin unutulmaz dizilerine imza atan usta yönetmen Osman Sınav, kansere yenil düşerek hayatını kaybetmişti. Osman Sınav’ın ölmeden önce gerçekleştirmek için hayalini kurduğu son isteği ortaya çıktı.

'Kurtlar Vadisi', 'Acı Hayat', 'Deli Yürek', 'Ekmek Teknesi' ve 'Sen Anlat Karadeniz' gibi efsanevi yapımlara imza atan usta yönetmen Osman Sınav uzun süredir kanserle mücadele ediyordu.

Vefatının ardından sanat dünyasını derinden sarsan ünlü yönetmen Osman Sınav’ın önceki son isteği gün yüzüne çıktı.

Hayalini açıklamıştı

Ünlü yönetmen Osman Sınav daha önce verdiği bir röportajda hayalini açıklamıştı.




Osman Sınav'ın daha önce verdiği röportaj ortaya çıktı.

"Bu aralar nasıl bir hayal kuruyorsunuz?" şeklindeki soruya cevap veren Osman Sınav, "Eva Green ile bir film çekmenin hayalini kuruyorum" demişti.

Teklifi kabul etmedi

Dünyaca ünlü yıldız Eva Green programının yoğunluğu nedeniyle teklifi kabul edemediği öğrenildi. 

#Osman Sınav
#yönetmen
#Sanat Dünyası

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