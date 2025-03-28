Osmanlı yadigarı Hamidiye Çarşısı'nda 28 yıldır ramazan şerbeti satıyor

"Bu geleneksel içecekleri unutturmamaya çalışıyoruz"





Ebu Muhammed, Hamidiye Çarşısı'nda 28 yıldır ramazan içecekleri satmaktan onur duyduğunu belirterek, "Çocuklarımıza ramazan sofralarımızın vazgeçilmezi bu geleneksel içecekleri unutturmamaya çalışıyoruz." dedi. Ebu Muhammed, "Ramazanda insanlar saatlerce susuz kalıyor. Bu içeceklerin, özellikle meyan şerbetinin boğazı yumuşatıcı özelliği var. Yaşlı kesimin tercih ettiği meyan şerbeti, vücudu canlandırır, tansiyonu yükseltmez, güç ve enerji verir ancak lezzetinden dolayı kadın ve çocuklar demirhindi ve cellabı daha çok tercih ediyor." ifadelerini kullandı.























