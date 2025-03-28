Osmanlı yadigarı Hamidiye Çarşısı'nda 28 yıldır ramazan şerbeti satıyor

Suriyeli Muammer Ebu Muhammed, başkent Şam'daki Osmanlı yadigarı Hamidiye Çarşısı'nda 28 yıldır meyan, demirhindi ve cellab şerbetleri satarak uzun yıllardır süregelen bu kültürü yaşatmaya çalışıyor.
Suriye'de ramazanın en çok tercih edilen içecekleri meyan, demirhindi ve cellab şerbetleri, bazı vatandaşlar için de ekmek kapısı oluyor.
Suriyeli Muammer Ebu Muhammed, başkent Şam'daki Osmanlı yadigarı Hamidiye Çarşısı'nda 28 yıldır bu geleneği sürdürüyor.
Meyan kökü, mide yanması ve hazımsızlık gibi sindirim sorunlarını yatıştırır, öksürük ve boğaz ağrısını hafifletir, menopoz semptomlarının etkisini azaltır, kan şekeri seviyelerini ve kan basıncını dengelemeye yardım ederek kalp sağlığını korur.
"Bu geleneksel içecekleri unutturmamaya çalışıyoruz"
Ebu Muhammed, Hamidiye Çarşısı'nda 28 yıldır ramazan içecekleri satmaktan onur duyduğunu belirterek, "Çocuklarımıza ramazan sofralarımızın vazgeçilmezi bu geleneksel içecekleri unutturmamaya çalışıyoruz." dedi. Ebu Muhammed, "Ramazanda insanlar saatlerce susuz kalıyor. Bu içeceklerin, özellikle meyan şerbetinin boğazı yumuşatıcı özelliği var. Yaşlı kesimin tercih ettiği meyan şerbeti, vücudu canlandırır, tansiyonu yükseltmez, güç ve enerji verir ancak lezzetinden dolayı kadın ve çocuklar demirhindi ve cellabı daha çok tercih ediyor." ifadelerini kullandı.
Babasından öğrendiği bu kültürü yaşatmaya çalıştığını vurgulayan Ebu Muhammed, "Bu içecekleri ellerimle sevgiyle hazırlıyorum. İşime sadığım. Benden bu içecekleri alıp içenlerin mutlu olmasını istiyorum." diye konuştu. Ebu Muhammed, bazı şerbetlerin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin devrik Baas rejimi döneminde zor bulunduğuna dikkati çekti.
"Yemekten sonra mideye ve hazma iyi geliyor"
Hamidiye Çarşısı'nda 1998'den beri esnaflık yapan Ebu Dureyd de ramazan sofralarında şerbet tükettiklerini söyledi. Ebu Dureyd, bu içeceklerin uygun fiyata satılması ve serinletici olmasından dolayı halk tarafından bolca tüketildiğini dile getirdi. Müşterilerden Mahir Burro da ailece demirhindiyi tercih ettiklerini belirterek, "Yemekten sonra mideye ve hazma iyi geliyor. Enerji veriyor. Gün boyu susuz kalıyoruz ancak bu içecekler bunu telafi ediyor." dedi.