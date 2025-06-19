Oyun alanına alınmayan down sendormlu çocuğa sürpriz doğum günü yapıldı

Affan'ın öğretmeni Sevcan Odabaşı ise, önce küçük çaplı bir doğum günü yapmak istediklerini söyleyerek, Affan'ın yaşadığı olayı duyan bir organizasyon şirketinin gönüllü olarak kutlamayı yapmak istediklerini söyledi.





Affan'ın bir ayrımcılık yüzünden tanındığını ifade eden Odabaşı, "Aslında bu ayrımcılık bir birleştirmenin vesilesiymiş onu anlıyorum. Hani ayrımcılık olarak değil de iyilerle bizi birleştirdi. Burada gönüllülerimizle birlikte Affan'ın doğum gününde yine birlikte olduk" dedi.



















































