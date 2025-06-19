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Oyun alanına alınmayan down sendormlu çocuğa sürpriz doğum günü yapıldı

Oyun alanına alınmayan down sendormlu çocuğa sürpriz doğum günü yapıldı

22:3319/06/2025, الخميس
IHA
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Ankara'da bir alışveriş merkezinde oyun alanına alınmamasıyla gündeme gelen down sendromlu çocuğa, doğum günü sürprizi yapıldı.

Ankara'da bir alışveriş merkezinde oyun alanına alınmamasıyla gündeme gelen down sendromlu Affan Öneryüce'ye çevre esnafı, çocuklar ve aileler tarafından sürpriz doğum günü yapıldı. Pasta kesiminin ardından Affan için gökyüzüne balonlar uçuruldu.


Affan'ın annesi Hatice Süleha Öneryüce, bu organizasyonun kendileri için büyük anlam ifade ettiğini belirterek, "Affan bir ayrımcılıkla gündeme gelmişti ama bu organizasyonda birçok gönlün birlikteliği söz konusu. O anlamda ciddi anlamda bir değer ifade ediyor bizim için. Biz bu olayı yaşadıktan sonra hocamıza ulaşan farklı kurum ve kuruluşlar oldu gönüllülük esasına dayanaraktan. Özellikle burada bir sihirbazımız Affan'ın doğum gününde gönüllü olarak gösteri yapmayı teklif etti. Onun haricinde organizasyon şirketleri, yine Eryaman'da bulunan kafeteryalardan. Yani tamamen buradan gönüllülük esasına dayanmış olan bir birliktelik söz konusu bugün için" ifadelerini kullandı.













Bu kutlamanın oğluna çok iyi geldiğini ifade eden Öneryüce, "Çok heyecanlanıyor, çok seviniyor. O tarz etkinlikler de keyfi yerine geliyor. Her çocuk gibi o da neşeleniyor" diye konuştu.

Affan'ın öğretmeni Sevcan Odabaşı ise, önce küçük çaplı bir doğum günü yapmak istediklerini söyleyerek, Affan'ın yaşadığı olayı duyan bir organizasyon şirketinin gönüllü olarak kutlamayı yapmak istediklerini söyledi.


Affan'ın bir ayrımcılık yüzünden tanındığını ifade eden Odabaşı, "Aslında bu ayrımcılık bir birleştirmenin vesilesiymiş onu anlıyorum. Hani ayrımcılık olarak değil de iyilerle bizi birleştirdi. Burada gönüllülerimizle birlikte Affan'ın doğum gününde yine birlikte olduk" dedi.














Odabaşı, öğrencisi adına mutlu olduğunu dile getirerek, "Ben öğrencim adına çok mutluyum. Çünkü çok fazla seveni var. Affan için geliyor arkadaşları, arkadaşlarının anneleri. Hatta bir arkadaşı ona resim yapmış doğum günü hediyesi olarak. Bu da aslında bu özel çocukların kaynaştırma eğitimine ne kadar önem vermemiz gerektiğini gösteriyor" şeklinde konuştu.

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