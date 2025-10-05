Yeni Şafak
Patlıcan közlerken ormanı yakan şahıs yakalandı: 1 gözaltı

08:255/10/2025, Pazar
IHA
Kayseri’nin Talas ilçesinde patlıcan közlerken ormanı yakan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Çaybağları mevkiinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından ormanda patlıcan közlerken yangın çıktı. 

Rüzgarın etkisiyle alevler dağılırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı TOMA araçları da takviye olarak yangını söndürme çalışmalarına katılırken, ekipler alevlerin villalara ulaşmaması için yoğun çaba sarf etti. 

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; yangın söndürülürken, Konuyla alakalı çalışma yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından saha çalışması ve kamera incelemeleri yapıldı.

Yapılan çalışmalarda; olayı A.E. (47)’nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Polis ekipleri A.E.’yi yakalayarak, gözaltına aldı.

A.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

#Kayseri
#Orman
#Yangın
