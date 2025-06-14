Rusya Almanya ve İspanya, Türk antibiyotiği için sıraya girdi: Aksaray sarımsağında talep patlaması yaşanıyor

Rusya'nın sarımsakları antibiyotik ilaç sanayiinde kullandığını belirten Uğur Öngün, "Sarımsak Türkiye'de ilk organik tarım olarak 2016 yılında başlattık. Şu an 9. yılımızdayız ve organik tarım olarak da devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk ve tek organik sarımsak üretimini yapıyoruz. Sarımsağımız ata tohumu. Atalarımızdan kalma yerli bir çeşit. Bu çeşidimizin içinde selenyum ve germanyum oranları çok yüksek. Aynı zamanda bazı mineral ve besinleri de içerisinde barındırıyor. Bu besinlerle Rusya'ya gönderdiğimizde, Rusya tarım üniversitesinin laboratuvarında bu sarımsağın kanser hastaları tedavilerinde kullanacaklarını ve ilaç sanayisinde değerlendireceklerini söylediler. 2017 yılında ilk etapta Rusya'ya bir konteyner ihracat yaptık. Sonrasında 2018 yılında bizden 300 ton sarımsak istediler. Daha sonrasında ürünleri daha fazla isteyip biz de dış pazarda tamamen tanınmış olduk Rusya ile. Rusya bizim sarımsaklarımızı ilaç sanayinde kullanıyor şuan. Bu yıl da İspanya ve Almanya teklifte bulundu bize ek olarak. Bizim sarımsağımızın üretimini nasıl daha çok yükseltebiliriz diye destek oluyorlar. Bunun için makine ekipman desteği sağlayıp ürünlerin üretimini artırmak istiyorlar. Sonrasında da, ‘Ürünleri İspanya'ya ithalat yapalım' dediler. Rusya ile devam ediyoruz, bu yıl İspanya ve Almanya da var. 100 bin metrekare bir alanımız var. Sarımsak verimimiz yaş olarak 4 ton, kuru olarak da 2 ton. Yani kuru olarak ihracata uygun 150 ton ile 200 ton arasında bir rekolte alacağız inşallah" dedi.



