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Sadece sazanlar bu tuzağa düşüyor: Duyan 2400 rakıma koşuyor

Sadece sazanlar bu tuzağa düşüyor: Duyan 2400 rakıma koşuyor

12:085/02/2025, Çarşamba
IHA
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Van'ın Erciş ilçesinde buz tutan Meydan Boğazı Göletinde vatandaşlar ‘Eskimo' usulü balık avlıyor. 2400 rakımda bulunan ve yaz mevsiminde yeşilliğiyle köylülerin hayvanlarını otlattığı ve piknik yeri olarak kullandığı Meydan Boğazı Göleti, kışın da balık avlayan vatandaşların uğrak noktası oldu. Sadece sazan türünde balıkların yaşadığı gölette vatandaşlar kazma ve küreklerle kalın buz tabakalarını kırarak balık avlıyor.

Erciş'in Pınarlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Meydan Boğazı Göleti, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.


2400 rakımda bulunan ve yaz mevsiminde yeşilliğiyle köylülerin hayvanlarını otlattığı ve piknik yeri olarak kullandığı Meydan Boğazı Göleti, kışın da balık avlayan vatandaşların uğrak noktası oldu.


Sadece sazan türünde balıkların yaşadığı gölette vatandaşlar kazma ve küreklerle kalın buz tabakalarını kırarak balık avlıyor.



Eskimo usulü balık avlayan köylülerden Abdulbaki Çeber, "Çocukluğumdan beri bu barajda aynalı ve pullu sazan balıkları var. Bu sene havalar güzel gittiği için hem buzu azdır hem karı azdır. Havalar da güzel olduğu için ara ara gelip buzu kırıyoruz. Buzun altından çok güzel balık çıkıyor" dedi.

Bilal Çeber ise inşaatçı olduğunu ve kış mevsiminde ise gölete gelerek buzu kırıp balık avladığını söyledi.


Çeber, "Bugün balığa geldik, çok şükür balık bereketli çıktı. Tuttuğumuz balıkları köye götüreceğiz, köy halkına vereceğiz. Tuttuğumuz balıklar sazan balığıdır. Çok lezzetlidir. Kışın lezzeti daha çok olur" diye konuştu.

#Eskimo
#balık avı
#Van
#Erciş

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