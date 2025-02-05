Sadece sazanlar bu tuzağa düşüyor: Duyan 2400 rakıma koşuyor

Eskimo usulü balık avlayan köylülerden Abdulbaki Çeber, "Çocukluğumdan beri bu barajda aynalı ve pullu sazan balıkları var. Bu sene havalar güzel gittiği için hem buzu azdır hem karı azdır. Havalar da güzel olduğu için ara ara gelip buzu kırıyoruz. Buzun altından çok güzel balık çıkıyor" dedi.