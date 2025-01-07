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Sadri Alışık'ın hayatı film oluyor: Doğumun 100. yıl dönümünde sevenleriyle buluşacak

Sadri Alışık'ın hayatı film oluyor: Doğumun 100. yıl dönümünde sevenleriyle buluşacak

16:467/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
AA
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Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Sadri Alışık'ın hayatı beyazperdeye aktarılacak. Sanatçının kahkaha ve hüznü bir arada barındıran yaşamını konu alan film, Alışık'ın doğumun 100. yıl dönümü dolayısıyla bu sene vizyona girecek.

Türk sinema ve tiyatrosunun usta ismi Sadri Alışık'ın hayatı beyazperdeye aktarılacak.



Sanatçının kahkaha ve hüznü bir arada barındıran yaşamını konu alan film, Alışık'ın doğumun 100. yıl dönümü dolayısıyla bu sene vizyona girecek.



Filmin senaryosunu kaleme alan Özer Feyzioğlu, yönetmenliğini de yapacak.



Usta oyuncu Sadri Alışık'ın Türk sineması ile tiyatrosuna kattığı değer, Çolpan İlhan ve oğlu Kerem Alışık'la ilişkisi, sanat ve özel hayatındaki tüm bilinmeyen yönleri filmde ele alınacak.


Çekimlerine yaz aylarında başlanacak filmin hazırlık süreci devam ediyor. Filmin yapımcılığını Sev Yapım, yaratıcı yapımcılığını ise Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) üstleniyor.


#Sadri Alışık
#film
#sinema
#beyaz perde

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