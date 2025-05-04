Şehir Rehberi

Pera’da Schubert akşamı
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, klasik müziğin güncel yorumcularını konuk ettiği Pera Klasikleri konserlerinde Mayıs ayında Ludus Ensemble’ı ağırlıyor. Banu Selin Aşan, Eylül Umay Taş, Filip Kowalski ve Çağlayan Çetin’den oluşan topluluk, Pera Müzesi’nde gerçekleşecek konserde Schubert’in eserlerinden oluşan bir seçkiyi seslendirecek. Pera Müzesi Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı salonda 10 Mayıs Cumartesi saat 19.30’da gerçekleşecek konser, dinleyenleri tarihi ve büyülü bir atmosfer içerisinde müzikal bir yolculuğa çıkaracak.
Ünver’den “Köprülü Kütüphanesi Esrârı”
Prof. Dr. Ahmet Süheyl Ünver’in “Köprülü Kütüphanesi Esrârı” adlı eseri Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ünver’in Divanyolu’ndaki muayenehanesinden fırsat buldukça ziyaret ettiği Köprülü Kütüphanesi’ndeki 116,5 saatlik mesaisi sonucu ortaya çıkan fişler ve bu fişlerin iki ciltlik bir destere dönüştürülmesiyle ortaya çıkan kitapta Köprülü Kütüphanesi’ndeki tezhiplere ve cilt kaplarına dair Ünver’in kaleminden çıkan çizimler ve eskizler de yer almaktadır.
Akra Caz Festivali’ne geri sayım
Antalya Akra Caz Festivali, caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini bir kez daha sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sekizinci yılında, çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğini cazın zengin dokusuyla harmanlayan etkileyici performansların yanı sıra jam session, söyleşi ve masterclass çalışmalarına da ev sahipliği yapacak olan festival, 14-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Akdeniz ve Bey Dağları’nın büyüleyici manzarası eşliğinde Akra Antalya’nın açık hava sahnesinde gerçekleşecek.
Âdil-i Mutlak kitabı raflarda
Âdil-i Mutlak sergisi kapsamında yayıma hazırlanan kitap Ketebe Yayınları etiketiyle ilgililere sunuldu. Kitapta Albayrak Hat Takvimi Projesi kapsamında 13 hattatın “Adalet” temalı hat eserlerinin yanı sıra, 12 bağımsız tezhip eseri yer alıyor. Serginin küratörlüğünü üstlenen Yasemin Darbaz Karaca’nın proje kapsamı ve sergi teması üzerine kaleme aldığı sunuş yazısıyla açılan kitap, eleştirmenyazar Beşir Ayvazoğlu ve Ahmet Soysal’ın, Hat sanatı teorisi ve Âdil-i Mutlak Sergisi üzerine yazılarıyla devam ediyor. Ayrıca sergi mekânı ve eser detay fotoğrafları da Kayhan Kaygusuz tarafından fotoğraflanarak kitaba dahil edildi. Âdil-i Mutlak kitabı, sanatseverlere serginin kavramsal altyapısını ve eserlerin estetik dünyasını kapsamlı bir şekilde sunuyor.
Annelere anlamlı hediye
Anneler Günü’nde bu yıl asaleti zarif tasarımlarıyla buluşturan Ariş Pırlanta, Anneler Günü’ne özel hazırladığı “Meleklerin Işığı” koleksiyonu ile baş tacı olan annelere saf sevgiyi sunuyor. Sağlık, barış, sevgi, pozitif enerji, güç ve dilekleri sembolize eden melek figürlerinden oluşan kolye ve bileklikler anneye verilebilecek en güzel hediye olan koşulsuz sevgiyi anlatıyor.
Renkli bir İstanbul yolculuğu
Ressam ve akademisyen Dr. Seval Özcan’ın yeni solo sergisi “Şaşırt Beni İstanbul”, Baruthane’de kapılarını açtı. İstanbul’un sürprizlerle dolu ruhundan ilham alan sergide sanatçı, geçmişle geleceği buluşturan özgün sanat eserlerinden yola çıkarak oluşturduğu dijital versiyonuyla her yaştan insanın ruhuna dokunmayı hedefliyor. “Şaşırt Beni İstanbul”, sanatın ve renklerin büyüsüyle, izleyicileri şaşırtacak bir deneyim sunuyor. Sergi, 29 Haziran’a kadar pazartesi hariç her gün 10.00-21.00 saatleri arasında Ataköy’de bulunan Baruthane’de ücretsiz olarak sanatseverleri bekliyor.
Usta neyzene vefa
Ümit Gürelman Vefa Konseri, sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Moderatörlüğünü Osman Nuri Özpekel’in üstleneceği dinleti, Çiğdem Yarkın ve İbrahim Suat Erbay’ın solistliğiyle gerçekleşecek. Konserde, Ferruh Yarkın (Ritim), Volkan Ertem (Çello), Muhammed Ceylan (Ney), Mustafa Tabak (Kanun), İremnur Yaşar (Kemençe) ve A. Yağmur Kucur (Tambur) gibi yetenekli sazendeler sahne alacak. Etkinlik ücretsiz olarak sanatseverleri bekliyor. Etkinlik, 9 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00’de Rami Kütüphanesi B Blok 120. Salon’da gerçekleştirilecek.
İstanbul’da opera zamanı
Atatürk Kültür Merkezi, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali’yle dünya çapında prodüksiyonlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen festival, Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek görkemli “Gala Konser”i ile kapılarını sanatseverlere açıyor. Festivalin açılış konserinde, ünlü Bulgar orkestra şefi Nayden Todorov yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, dünya çapında ün kazanmış konuk solistlerle aynı sahneyi paylaşacak. Güney Kore’den bariton Sung-Hwan Damien Park ve Çin Halk Cumhuriyeti’nden bas Li Huanhong, gecede izleyicilere müzik ziyafeti sunacak. Gala Konser’i 10 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.
Davoud’un atları tuvallerde koşuyor
İnsanlık tarihinde önemli bir yer tutan, ulaşımdan, medeniyetlerin inşa edilmesine kadar her noktada karşımıza çıkan atları güncel bir sanat diliyle tablolarında buluşturan Seyed Davoud’un “Hay-At” adlı resim sergisi Zeytinburnu Kültür Sanat’ta açıldı. Sergi, 12 Haziran 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak.
Gülsüm Anne’nin hikâyesi sinemada
Felçli bir Rus gence on yıl boyunca annelik yapan Gülsüm Kabadayı’nın yüreklere dokunan gerçek hayat hikâyesinden ilham alan, yılın merakla beklenen filmi “Bi Umut”un ilk fragmanı yayımlandı. Fragman izleyenleri derinden etkilerken, Gülsüm Anne’nin Umut’la kurduğu sessiz ama sarsıcı bağ, büyük küçük herkesi içine çekiyor.