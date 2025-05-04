Şehir Rehberi

Akra Caz Festivali’ne geri sayım

Antalya Akra Caz Festivali, caz ve dünya müziğinin önde gelen isimlerini bir kez daha sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Sekizinci yılında, çağdaş cazın yanı sıra funk, rock, Latin, soul, pop ve dünya müziğini cazın zengin dokusuyla harmanlayan etkileyici performansların yanı sıra jam session, söyleşi ve masterclass çalışmalarına da ev sahipliği yapacak olan festival, 14-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Akdeniz ve Bey Dağları’nın büyüleyici manzarası eşliğinde Akra Antalya’nın açık hava sahnesinde gerçekleşecek.