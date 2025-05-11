Şehir Rehberi

Gilgameş dünya prömiyeri için sahnede

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Ahmet Adnan Saygun’un başyapıtı Gilgameş operasını sahneye taşıyor. Bestesi ve librettosu Saygun’a ait olan eser, ilk kez sahnelenerek dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Orkestra şefliğini Gürer Aykal ve İbrahim Yazıcı’nın üstlendiği yapıtın rejisörlüğünü Caner Akın, koro şefliğini ise Volkan Akkoç yapıyor. Gilgameş, binlerce yıllık bir destanın sahnede yeniden hayat bulduğu, tarihsel ve sanatsal açıdan özel bir opera deneyimi sunuyor. Gilgameş, 17 Mayıs saat 20.00 ve 20 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.