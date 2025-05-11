Şehir Rehberi

Salkaya’da tarihin keşfine destek
“Yerin Altındaki Bütün Cevherleri Çıkarıyoruz” projesi kapsamında Samsun’daki İkiztepe Höyüğü ve Çanakkale’deki İnkaya Mağarası’nın kazı çalışmalarına destek veren Eti Bakır, Anadolu’nun bir başka kültür mirası olan Elazığ Salkaya’daki Erken Bizans Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen taban mozaiğinin kazı çalışmalarına da sponsor oldu. Salkaya Köyü’ndeki kazılar, bölgenin tarihine ışık tutan önemli bulgulara ev sahipliği yapıyor. Bu keşifler, yalnızca arkeolojik anlamda değer taşımakla kalmayıp, aynı zamanda bölgesel kalkınma ve kültür turizmi açısından büyük bir potansiyel barındırıyor.
Gençler bilim ve fikir üretimi için bir arada
Üsküdar Üniversitesi’nin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle bu yıl 10’uncusu düzenlenen “Bilim ve Fikir Festivali” nin ön değerlendirme sonuçları açıklandı. 534 projenin yarıştığı festivalde 256 proje ön elemeyi geçti. Türkiye’nin ilk bilim ve fikir festivali olma özelliği taşıyan etkinlik, bu yıl İstanbul’un yanı sıra Bursa, Kocaeli ve Yalova illerinden de proje kabul edecek. 23 Mayıs 2025 tarihinde düzenlenecek festival, gençlerin bilimsel üretimlerini eğlenceyle bir araya getiren önemli bir platform olmayı hedefliyor.
Coğrafya okumaları arasında bir tarih
VakıfBank Kültür Yayınları “Türk Tarihinin Dağları, Gölleri ve Nehirleri” adlı kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Okan Yeşilot’un editörlüğünde hazırlanan çalışma, Türk dünyasının tarihî coğrafyasına odaklanarak, Türklerin kültür ve medeniyetinin şekillenmesinde önemli bir rol oynayan doğal unsurları inceliyor. Kitap, Ötüken’den Tuna Nehri’ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada yer alan dağlar, göller ve nehirleri uzmanların kaleminden detaylı bir şekilde ele alıyor.
Sanatla kesişen meridyen
Kocaeli’den geçen 30 derece doğu meridyeninden ilham alınarak hazırlanan “30° Doğu Meridyeni Kocaeli” sergisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Seka Sanat İhtisas Merkezi’nde açıldı. Prof. Dr. Uğur Batı’nın küratörlüğünü, Akın Ekici’nin sanat yönetimini üstlendiği sergide 60’tan fazla eser yer alıyor. Yağlı boya, seramik, batik ve kûfi hat gibi farklı tekniklerle hazırlanan eserler, Kocaeli’nin kültürel mirasıyla çağdaş sanatı bir araya getiriyor. Kocaeli’nin sanayi, doğa, tarih ve kültür temalarını bir araya getirerek izleyicilere çok boyutlu bir anlatı sunan sergi, 25 Mayıs 2025 tarihine kadar ziyarete açık olacak.
Bandırma Vapuru’nun izinde 190 yelkenci
Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Samsun Etabı “Kurtuluş Kupası” ile ilgili detaylar açıklandı. 14 Mayıs’ta İstanbul’dan başlayacak yarış, 19 Mayıs’ta Samsun’da düzenlenecek görkemli ödül töreniyle son bulacak. 19 takım, Bandırma Vapuru’nun izinde “Kurtuluş Kupası” için yarışacak.
Gilgameş dünya prömiyeri için sahnede
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Ahmet Adnan Saygun’un başyapıtı Gilgameş operasını sahneye taşıyor. Bestesi ve librettosu Saygun’a ait olan eser, ilk kez sahnelenerek dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Orkestra şefliğini Gürer Aykal ve İbrahim Yazıcı’nın üstlendiği yapıtın rejisörlüğünü Caner Akın, koro şefliğini ise Volkan Akkoç yapıyor. Gilgameş, binlerce yıllık bir destanın sahnede yeniden hayat bulduğu, tarihsel ve sanatsal açıdan özel bir opera deneyimi sunuyor. Gilgameş, 17 Mayıs saat 20.00 ve 20 Mayıs saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda.
TYEK Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu düzenliyor
Kurulduğu günden itibaren önemli faaliyetler gerçekleştiren Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, kuruluşunun 15. senesinde I. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu düzenliyor. 10- 12 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenecek etkinlik ilk yılında; yazma eserlerin üretimi, muhafazası, dolaşımı, dahili ve harici unsurları, sanatsal ve estetik yönleri, tasnifi, kataloglanması, dijitalleştirilmesi ve onarımları gibi geniş bir yelpazede çalışma yapan araştırmacıları ve uygulayıcıları bir araya getirmeyi hedefliyor. Katılımcılar için bildiri özeti son gönderim tarihi 5 Haziran olan sempozyumda kabul edilen bildiriler 20 Haziran’da ilan edilecek.