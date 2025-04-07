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Simpsonlar'ın yıllar önceki Trump tahmini gündem oldu: Yapımcısı açıkladı

Simpsonlar'ın yıllar önceki Trump tahmini gündem oldu: Yapımcısı açıkladı

15:147/04/2025, Pazartesi
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<p>Dizide Turmp'ın öleceğiyle ilgili tahminlerin sosyal medyada paylaşılması üzerine dizinin yapımcısı Matt Selman açıklama yaptı.</p>
Dizide Turmp'ın öleceğiyle ilgili tahminlerin sosyal medyada paylaşılması üzerine dizinin yapımcısı Matt Selman açıklama yaptı.

Birçok olayı bilmesiyle çok konuşulan çizgi dizi Simpsonlar'ın daha önce Donald Trump ile ilgili tahmin ettiği iddia edilen olay gündem oldu.

En uzun soluklu diziler arasında yer alan Simpsonlar'ın tahminleriyle sık sık gündem olmaya devam ediyor.

Şimdiye kadar birçok yaşanacak olayı tahmin ettiği iddia edilen dizi bu kez de 'ABD Başkanı Donald Trump'ın öleceği günü' tahmin etti iddialarıyla ortalığı karıştırdı.

Özellikle Trump’a yönelik 2024 yılında gerçekleşen suikast girişiminin ardından, tabut içinde Trump’a benzeyen bir karakterin yer aldığı ve "R.I.P. Donald Trump 1946-2024" yazan manipüle edilmiş görseller sosyal medyada yayıldı.

YAPIMCISINDAN AÇIKLAMA

Bu kez, Trump’ın 12 Nisan 2025’te öleceği iddia edildi.

Görselde, Trump’a benzeyen bir karakterin tabut içinde olduğu ve çevresinde siyasi figürlerin yer aldığı sahnelerin olduğu öne sürüldü.

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Ancak Simpsonlar’ın yapımcılarından Matt Selman, iddiaları yalanlayarak, "Bu sahne hiçbir bölümde yer almadı" açıklamasını yaptı. Yapımcı, söz konusu görüntülerin tamamen manipüle edilmiş olduğunu vurguladı.

 Yapımcı, söz konusu görüntülerin tamamen manipüle edilmiş olduğunu açıkladı.

BAŞKAN OLACAĞI TAHMİNİ DE ORTAYA ATILMIŞTI

2000 yılında yayınlanan bir bölümde Trump’ın ABD Başkanı olacağı öngörülmüştü.

#Donald Trump
#Simpsonlar
#ABD

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