Sürücü arabasıyla duvara çarptı: Planı güvenlik kamerası bozdu

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü C.K., ve yanında bulunan arkadaşı Y.B.’nin yara almadan kazayı atlattığı belirlendi. İlk ifadelerinde sürücünün Y.B., olduğunu belirten iki arkadaşın yalanı kısa sürede ortaya çıktı.