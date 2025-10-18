Yeni Şafak
Sürücü arabasıyla duvara çarptı: Planı güvenlik kamerası bozdu

13:3518/10/2025, Cumartesi
IHA
Denizli’de ehliyetsiz araç kullandığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün LPG depolama tankının duvarına çarptı. Kaza anının güvenlik kamerasına yansıdığı kazada, ehliyetsiz sürücünün yanındaki arkadaşıyla yer değiştirdiği belirlendi.

Kaza, Çivril ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.K. (18), idaresindeki 34 AGV 768 plakalı otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. 

Refüjü aşan otomobil bir akaryakıt istasyonunun LPG depolama tankının duvarına çarparak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücü C.K., ve yanında bulunan arkadaşı Y.B.’nin yara almadan kazayı atlattığı belirlendi. İlk ifadelerinde sürücünün Y.B., olduğunu belirten iki arkadaşın yalanı kısa sürede ortaya çıktı. 

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri sürücü C.K.’nın ehliyetinin olmamasından dolayı arkadaşıyla yer değiştirdiği tespit edildi. İki arkadaşa da para cezası uygulandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Genç sürücünün kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde ani fren atan sürücünün hakimiyetini kaybettiği otomobilin kayarak refüjü aşıyor.

Refüjü aşan otomobil LPG dolum tankının duvarına çarparak durduğu görülüyor. Kazanın ardından araçtan inen iki arkadaşın yer değiştirmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

#Denizli
#Trafik Kazası
#Araba
