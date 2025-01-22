Taylor Swift konserine saldırı planlayan zanlıdan yeni itiraf: İstanbul da hedefteydi

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Taylor Swift’in 2024 "Eras" turnesinin Viyana konseri, iki kişinin Avusturya'nın başkentindeki Ernst Happel Stadyumu’nda saldırı planladığı ortaya çıkınca büyük paniğe yol açmıştı. Saldırı hazırlığında olduğu için tutuklanan zanlı, ifadesinde Dubai, İstanbul ve Mekke’de eş zamanlı saldırılar düzenlemeyi hedeflediklerini itiraf etti.
Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Taylor Swift, geçtiğimiz yıl "Eras" turnesiyle dünya turlarına devam ederken, Avusturya’nın başkenti Viyana'da büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı.
Turne kapsamında sahne almaya hazırlanan Taylor Swift'in konserini radarına alan iki DEAŞ şüphelisinin saldırı yapmayı planladığı iddia edildi ve şüpheliler yakalandı.
Avusturya Emniyet Genel Müdürü Franz Ruf, iki erkek şüpheliden birinin 19 yaşında olduğunu belirtirken Avusturya vatandaşı olan şüphelinin evinde yapılan aramada çeşitli kimyasal maddelere ulaşıldığını açıkladı.
Yetkililer, internet üzerinden terör örgütü sempatizanı olan ikilinin saldırıları detaylıca planladığını duyurdu. Avusturya Emniyet Genel Müdürü Franz Ruf, konu hakkında "Şüpheli fail Taylor Swift konserlerine odaklanmıştı. Hazırlık eylemleri tespit edildi" ifadelerini kullandı ve gözaltına alınan şüphelilerden birinin DEAŞ ile bağlantılı olduğunu iddia etti.
Konserler iptal edildi
Konserleri düzenleyen kuruluş Barracuda Music'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Herkesin güvenliği için planlanan 3 konseri iptal etmekten başka şansımız yok" bilgisi yer aldı.
"Büyük bir trajedi önlendi"
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ise, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Taylor Swift konserlerinin organizatörler tarafından iptal edilmesi Avusturya için büyük bir hayal kırıklığıdır" ifadelerini kullandı. Önlenen tehdidin önemine işaret eden Nehammer, "Avusturya ve yabancı istihbaratın işbirliği sayesinde tehdit erkenden tespit edildi, durduruldu ve trajedi önlendi" dedi.
Konser zanlısının yeni ifadesi ortaya çıktı
Viyana konserine saldırı planladığı gerekçesiyle tutuklanan 19 yaşındaki şüphelinin ifadeleri aylar sonra ortaya çıktı.
DW Türkçe'de yer alan habere göre; DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirtilen tutuklu şüpheli, işbirliği yaptığı kişilerle birlikte geçen yıl Ramazan ayının başlangıcında Dubai, İstanbul ve Mekke'de eş zamanlı saldırılar düzenlemeyi planladıklarını açıkladı.
Şahıs, ifadesinde şüphelilerden birinin saldırı düzenlemek için geçtiğimiz yıl 11 Mart'ta İstanbul'a uçtuğunu söylerken yetkililer şüphelinin belirttiği tarihte İstanbul'da bir saldırı girişimi olduğuna ilişkin herhangi bir bulguya ulaşamadı. Türk yetkililer ve uluslararası emniyet birimlerinin kişiyle ilgili araştırmalarını sürdürdükleri ifade edildi.