Taylor Swift konserine saldırı planlayan zanlıdan yeni itiraf: İstanbul da hedefteydi

"Büyük bir trajedi önlendi"

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ise, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Taylor Swift konserlerinin organizatörler tarafından iptal edilmesi Avusturya için büyük bir hayal kırıklığıdır" ifadelerini kullandı. Önlenen tehdidin önemine işaret eden Nehammer, "Avusturya ve yabancı istihbaratın işbirliği sayesinde tehdit erkenden tespit edildi, durduruldu ve trajedi önlendi" dedi.







