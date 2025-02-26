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Termometreler eksi 31'i gördü her yer buz tuttu: İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Termometreler eksi 31'i gördü her yer buz tuttu: İşte Türkiye'nin en soğuk ili

15:2126/02/2025, Çarşamba
AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri belli oldu. Şehir gerçek anlamda buz tuttu. Termometrelerin sıfırın altında 31'i gösterdiği şehirde kimse dışarı çıkamıyor...

Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk hava dalgası hayatı durma noktasına getirdi. Dondurucu soğukların en fazla etkili olduğu kırsal Bezirhane Mahallesi'nde hava sıcaklığı, 24 Şubat'ta gece eksi 31,3'ü gördü. Mahallede park halindeki araçların üzeri branda ve naylonlarla kapatılırken, dereler dondu, ağaçlar kırağı tuttu, evlerin ve binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava etkili olurken, Van'ın Çaldıran ilçesi ise adeta buz tuttu.


İlçede yaşayanlar araçların üzerini naylon ve brandalarla kapatırken, binaların çatılarında 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.


Türkiye'de 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46,4 derece olarak ölçüldüğü Çaldıran ilçesine bağlı kırsal Bezirhane Mahallesi'nde 24 Şubat'ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 31,3 olarak ölçüldü.

Soğuklar nedeniyle kırsal mahallede park halindeki araçların üzeri branda ve naylonlarla kapatıldı, dereler dondu, ağaçlar kırağı tuttu, evlerin ve binaların çatılarında ise buz sarkıtları oluştu.


Mahallede yaşan Salih Özbay (72), Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerinden birinde yaşadıklarını belirterek, "Mahallemiz kışın çok soğuk. Bu bölgenin en soğuk mahallesidir. Birkaç yıl önce 25 hane vardı, şu an 17 hane var. Dondurucu soğuklar nedeniyle batı illerine göç ettiler. Biz artık bu soğuğa alıştık, ama bu nedenle birçok kişi başka illere göç etti" diye konuştu.

Esnaf Abdullah Kaya, Çaldıran'ın yaşam şartlarının kışın çok zor olduğunu, geceleri hava sıcaklığının eksi 35 dereceyi gördüğünü söyledi. Kaya, "İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların bir kısmı soğuk hava ve bazıları da işsizlik nedeniyle başka illere göç ediyor. Burası Türkiye'nin en soğuk ilçelerinden biri. Burada tarım ve hayvancılık yapılırsa göçün önü de kesilmiş olur" dedi.



Esnaf Ercan Taş da Çaldıran'da kış mevsiminde çok zor bir yaşam sürdürdüklerini, soğuklar nedeniyle binalarda buz sarkıtları oluştuğunu belirtti.


Meteoroloji Gözlem Sahası çalışmalarını sürdürüyor.

#Termometre
#Türkiye
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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