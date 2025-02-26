Termometreler eksi 31'i gördü her yer buz tuttu: İşte Türkiye'nin en soğuk ili

Mahallede yaşan Salih Özbay (72), Türkiye'nin en soğuk yerleşim yerinden birinde yaşadıklarını belirterek, "Mahallemiz kışın çok soğuk. Bu bölgenin en soğuk mahallesidir. Birkaç yıl önce 25 hane vardı, şu an 17 hane var. Dondurucu soğuklar nedeniyle batı illerine göç ettiler. Biz artık bu soğuğa alıştık, ama bu nedenle birçok kişi başka illere göç etti" diye konuştu.