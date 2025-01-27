Ünlü oyuncu Morgan Freeman'ın borsada elde ettiği kazanç dudak uçuklattı

Dünyaca ünlü oyuncu Morgan Freeman, bu kez sinema dünyası değil yıllar önce yaptığı bir yatırımla gündeme geldi. 2016 yılında borsada yatırım yaptığı Tesla hisselerinden yüzde 3000 kâr elde etti. Elon Musk’a olan hayranlığıyla da bilinen Freeman'ın yıllar önce söylediği sözler ortaya çıktı.

1 /8 Ünlü oyuncu Morgan Freeman, 'Esaretin Bedeli' ve 'Milyon Dolarlık Bebek' gibi unutulmaz yapımlarla sinema dünyasında adını zirveye taşıdı ve hafızalara kazındı.

2 /8 Morgan Freeman, bu kez sinema dünyasından değil, yıllar önce yaptığı bir yatırımla gündemde.

3 /8 Ünlü oyuncunun bu stratejik yatırımının, yıllar içinde büyük bir değer kazanması dikkatleri üzerine çekti.

4 /8 Yüzde 3000 kâr elde etti ABD'li ünlü aktör Morgan Freeman'ın, 2016 yılında aldığı bir borsa hissesinden bugün yüzde 3000 kâr elde ettiği ortaya çıktı.

5 /8 Aldığı Tesla hissesi uçtu Business Insider'ın haberine göre 2016'daki bir röportajında Elon Musk'ı çok sevdiğini ve Tesla hissesi aldığını söyleyen Freeman'ın o gün aldığı kağıtlar; yüzde 3000 değer kazandı.

6 /8 87 yaşındaki Freeman, kaç hissesi olduğunu ya da hisselerini ne kadar aldığını ise söylemedi.

7 /8 Öte yandan uzmanlar Freeman'ın, röportajı verdiği dönemde 10 bin dolarlık Tesla hissesi alması ve bunları satmaması durumunda şu an o paranın yaklaşık 300 bin dolar olduğunu söyledi.