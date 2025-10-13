Üsküdar'da Mc Donald's şubesi açılacağını duyan mahalleli protesto için sokaklara döküldü: 'Katil İsrail'i istemiyoruz'

Üsküdar'da mahalle sakinleri, şube açmayı planlayan McDonald's'ı protesto etti. Bahçelievler Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde açılması planlanan McDonald's şubesi önünde başlattıkları protestonun altıncı gününde bir araya gelen mahalle sakinleri, "Mahallemizde katil İsrail destekçisi istemiyoruz" yazılı pankart açtı.
Üsküdar ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kaldırıldım Caddesi üzerinde McDonald’s şubesi açılmasını duyan mahalle sakinleri açılması planlanan şubenin önünde toplanarak protesto gösterisinde bulundu.
Mahalle halkı Gazze’deki soykırım nedeniyle İsrail devleti firmalarına maddi destek sağlanmasını istemediklerini belirterek mahallede McDonald’s ve benzeri firmaların faaliyet göstermesini istemediklerini söyledi.
Şubenin bulunduğu caddede toplanan vatandaşlar ellerinde pankartlar, Filistin bayrakları ve çeşitli dövizlerle tepkilerini dile getirdiler.