Uzun yolculuk riski artırıyor: Tek taraflı bacakta şişliğe dikkat meğer bu hastalığın habercisiymiş

Tatil sezonunda özellikle uçak, otobüs ve otomobille yapılan uzun yolculukların sıklığı artıyor. Bu yolculuklarda uzun süre hareketsiz kalmaya bağlı emboli riski de artıyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Seha Akduman, yolculuğun süresi uzadıkça riskin de artacağına işaret etti. Bu sorunun tüm toplumu ilgilendirdiğine dikkat çeken uzman isim neler yapılması gerektiğini tek tek anlattı.
Genellikle bacaklardaki derin damar trombozu (DVT) sonucu oluşan bir kan pıhtısının kan dolaşımı yoluyla başka bir bölgeye taşınması ve burada bir damarı tıkaması olarak tanımlanan emboli, özellikle akciğer gibi hayati organları etkilediğinde yaşam kaybıyla sonuçlanabiliyor.
Özellikle yolculuk sırasında yeterli sıvı alınmadığını söyleyen Dr. Öğr. Ü. Seha Akduman, “Yetersiz sıvı alımı nedeniyle vücut susuz kalır.
Beraberinde hareketsizlik de eklendiğinde dolaşım sistemi toplardamarlar içerisinde kan dolaşımı yavaşlar ve buna bağlı olarak da pıhtı riski artar.
Özellikle uçak yolculuklarında düşük kabin basıncı ve nem seviyesi de kanın koyulaşmasına neden olur" diye konuştu.
Tek taraflı bacakta şişliğe dikkat
Ani göğüs ağrısı ve nefes darlığının emboliyi düşündürdüğünü söyleyen Akduman, “Bunun yanında tek taraflı bacakta şişme de çok önemlidir. Emboli sırasında öncelikle bacaklarda pıhtı oluşur. Ve bu pıhtı akciğere gittiğinde pıhtının büyüklüğüne bağlı olarak şikayetler ortaya çıkmaya başlar.
Çok küçük pıhtılarda hiçbir şikayet görülmese de ve pıhtı aniden attığı için, ani başlayan oksijen düşüklüğü ile seyreden, nefes darlığı, nefes açlığı gibi şikayetler ortaya çıkar" dedi.
Bu önlemleri almadan yolculuğa çıkmayın
Uzun yolculuklar emboli riskini artırsa da alınacak önlemlerle bu riski yönetmenin mümkün olabildiğinin altını çizen Dr. Öğr. Ü. Akduman şu önerilerde bulundu:
Düzenli Hareket Edin: Özellikle uzun uçak yolculuklarında her 1-2 saatte bir kalkıp yürüyün.
Eğer bu mümkün değilse, bacaklarınızı ve ayak bileklerinizi hareket ettirerek kan dolaşımını sağlayın.
Otomobille yapılan seyahatlerde mutlaka mola verin ve yürüyün.
Bol su için: Her ne kadar yolculuğa çıkarken sıvı tüketmeyi birçok kişi tercih etmese de alınması gereken önlerden biri de yeterli miktarda su içerek vücudunuzu nemli tutun.
Bunun yanında dehidrasyon özelliği olduğu ve vücudu susuz bırakabileceği için kafein tüketimini sınırlayın.
Rahat kıyafetler tercih edin: Dar kıyafetler kan dolaşımını engelleyebileceği için mümkün olduğunca Rahat ve gevşek kıyafetler tercih edin.
Destek çorapları kullanın: Özel olarak tasarlanmış destek çorapları (kompresyon çorapları) bacaklarda kan dolaşımını artırarak pıhtı oluşumunu önleyebilir.
Özellikle riskli grupta yer alan kişilerin uzun yolculuklara bu çoraplarla çıkması çok önemli.
Doktorunuza danışın: Özellikle daha önce DVT veya emboli geçirdiyseniz, uzun yolculuklar öncesinde doktorunuzla konuşun.
Gerekirse, pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar kullanabilirsiniz.