Uzun yolculuk riski artırıyor: Tek taraflı bacakta şişliğe dikkat meğer bu hastalığın habercisiymiş

Tek taraflı bacakta şişliğe dikkat

Ani göğüs ağrısı ve nefes darlığının emboliyi düşündürdüğünü söyleyen Akduman, “Bunun yanında tek taraflı bacakta şişme de çok önemlidir. Emboli sırasında öncelikle bacaklarda pıhtı oluşur. Ve bu pıhtı akciğere gittiğinde pıhtının büyüklüğüne bağlı olarak şikayetler ortaya çıkmaya başlar.





Çok küçük pıhtılarda hiçbir şikayet görülmese de ve pıhtı aniden attığı için, ani başlayan oksijen düşüklüğü ile seyreden, nefes darlığı, nefes açlığı gibi şikayetler ortaya çıkar" dedi.



