Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünya genelinde 55 milyondan fazla kişi bu hastalıkla mücadele ediyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka ortaya çıkıyor.





Hafızada ani boşluklar, tanıdık yüzleri unutmak ya da günlük işleri aksatacak kadar zihinsel bulanıklık... Demans, özellikle yaş ilerledikçe yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen nörolojik bir tehdit olarak karşımıza çıkıyor. Ancak uzmanlar, bu hastalıktan tamamen korunmak mümkün olmasa da bazı yaşam tarzı değişikliklerinin riski önemli ölçüde azaltabileceğini vurguluyor.