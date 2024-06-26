Yaz aylarında sıvı kaybına dikkat: Uzman isim 'Sofranızdan eksik etmeyin' diyerek dört besin önerdi

Sıcak havalarda terleme yoluyla kaybedilen sıvıyı telafi etmek için su tüketimini artırmanın şart olduğunu vurgulayan Uzman Diyetisyen Gülşah Akyılmaz, “Günde en az 2-2,5 litre su içmeyi hedefleyin. Su tüketimini daha cazip hale getirmek için içine limon, nane veya meyve dilimleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca, su içeriği yüksek yiyecekler tüketmek de hidrasyon seviyenizi korumanıza yardımcı olur” diye konuştu.