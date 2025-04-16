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Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu: Bir anda hayatı değişti

Yürüyüş yaparken tesadüfen buldu: Bir anda hayatı değişti

16:5616/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İngiltere’de çiftçilik yapan 76 yaşındaki Ron Walters, tesadüfen bulduğu 2 bin yıllık altın sikke sayesinde zengin oldu. Kendi arazisinde hobi olarak 6 yıldır arama yapan Walters, bu kez eşinin "Biraz dışarı çık, hava al" demesi üzerine tarihi bir keşif yaptı.

İngiltere’nin Batı Midlands bölgesinde yaşayan 76 yaşındaki Ron Walters, hobi olarak kullandığı metal dedektörüyle bir keşfe daha imza attı.

Büyük ilgi çekti

MS 69 yılına ve Roma İmparatoru Aulus Vitellius’a ait olduğu düşünülen altın sikke, tarihçiler ve koleksiyoncuların büyük ilgisini çekti.

Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirlenen bu nadide paranın keşfi, Walters’ın yaşamında önemli bir dönüm noktası oldu.

Tarihi keşif ile zengin oldu

Keşfiyle ilgili konuşan Walters, yaşadığı ilginç bir anekdotu da paylaştı. Eşinin kendisine "Biraz dışarı çık, hava al" demesi üzerine dedektörünü alarak araziye çıktığını anlatan Walters, "Hazine ararken bu altın paraya rastladım. Şanslıydım" ifadelerini kullandı.


235 bin 536 TL'ye satıldı

Sikke, bulunmasının ardından British Museum tarafından incelemeye alındı. Orijinalliği teyit edilen altın para için gerekli izinler sağlandıktan sonra açık artırmaya çıkarıldı. Büyük ilgi gören tarihi sikke, 4 bin 700 sterline (yaklaşık 235 bin 536 TL) satılarak Walters’a küçük çaplı bir servet kazandırdı.

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