İngiltere’de çiftçilik yapan 76 yaşındaki Ron Walters, tesadüfen bulduğu 2 bin yıllık altın sikke sayesinde zengin oldu. Kendi arazisinde hobi olarak 6 yıldır arama yapan Walters, bu kez eşinin "Biraz dışarı çık, hava al" demesi üzerine tarihi bir keşif yaptı.

1 /5 İngiltere’nin Batı Midlands bölgesinde yaşayan 76 yaşındaki Ron Walters, hobi olarak kullandığı metal dedektörüyle bir keşfe daha imza attı.

2 /5 Büyük ilgi çekti MS 69 yılına ve Roma İmparatoru Aulus Vitellius’a ait olduğu düşünülen altın sikke, tarihçiler ve koleksiyoncuların büyük ilgisini çekti.

3 /5 Yaklaşık 2 bin yıllık olduğu belirlenen bu nadide paranın keşfi, Walters’ın yaşamında önemli bir dönüm noktası oldu.

4 /5 Tarihi keşif ile zengin oldu Keşfiyle ilgili konuşan Walters, yaşadığı ilginç bir anekdotu da paylaştı. Eşinin kendisine "Biraz dışarı çık, hava al" demesi üzerine dedektörünü alarak araziye çıktığını anlatan Walters, "Hazine ararken bu altın paraya rastladım. Şanslıydım" ifadelerini kullandı.

