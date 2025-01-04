1996-2015 arasında başlayana gün doğdu! EYT sonrası şartlar sıralandı: 2160 ve 3600 gün primle...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortalı çalışanlara yönelik zaman zaman erken emeklilik imkanları hakkında duyurular yapmaktadır. Türkiye’de sigortalı olarak çalışan binlerce kişi, SGK'nın bu tür açıklamalarını takip etmektedir. SGK'nın daha önce yaptığı açıklamalara göre, bazı durumlarda belirli prim günleri ile erken emeklilik hakkı elde edilebilmektedir. Özellikle 2160 ve 3600 prim günü ile erken emeklilik hakkı, belirli meslek grupları ve özel durumlar için geçerli olabiliyor.

1 /8 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'deki sigortalı çalışanlar için erken emeklilik imkanlarıyla ilgili düzenlemeler ve duyurular yapmaktadır. Bu düzenlemeler, özellikle emeklilik yaşını ve prim gün sayısını karşılamakta zorlanan, belirli meslek gruplarında çalışan ya da sağlık sorunları nedeniyle erken emekliliğe ihtiyaç duyan vatandaşlar için önemli fırsatlar sunmaktadır.

2 /8 Erken emeklilik kapsamında yapılan düzenlemeler, Türkiye'de sigortalı çalışan binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. Bu noktada Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), zaman zaman duyurular yapıyor.

3 /8 Öte yandan SGK, bazı durumlarda 2160 gün ve 3600 gün primle erken emekli olunabileceğini de belirtmişti. Ayrıca bu durum, SSK'sı 1995-2015 arasında başlayanlara adeta gün doğdu bile dedirtebiliyor. Zira hem söz konusu tarihlerde, hem de diğer tarihlerde bazı şartlar oluştuğunda erken emeklilik hakkı gündeme gelebiliyor. Peki, SGK tarafından duyurulan ve erken emeklilik oluşturabilen söz konusu durumlar nedir?

4 /8 SGK ERKEN EMEKLİLİK İMKANI OLUŞTURABİLEN DURUMLAR SGK tarafından erken emeklilik sistemi ile ilgili yapılan güncellemeler zaman zaman açıklanıyor. Ayrıca yapılan duyurulara göre, bazı şartlar oluştuğunda erken emekli olunabileceği görüldü. İşte SGK tarafından erken emeklilik imkanı oluşturabilen durumlardan bazıları şu şekilde;

5 /8 Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip olabiliyorlar. Zira 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazanmak mümkün olabiliyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş anneler, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emeklilik hakkına sahip olabiliyorlar. Bu noktada dikkat edilen şartlardan biri ise, çocukların sigortalı olunan tarihten sonra doğmuş olmaları.

6 /8 15 yıl ve 3600 günü tamamlayan çalışanlar için erken emeklilik adeta kapıda oluyor. Zira yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 ve üzeri. Bunun yanı sıra bu hakkın, 9 Eylül 199 öncesi sigortalı olan çalışanlar için geçerli olduğu belirtiliyor.

7 /8 SGK tarafından açıklanan bazı mesleklerde çalışan bireyler, sigorta sürelerine belli oranda gün ilave ederek erken emeklilik hakkından faydalanabiliyorlar. Ancak bu noktada çalışılan mesleğin, SGK tarafından açıklanan meslekler arasında bulunması gerekiyor.