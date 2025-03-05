2 AYLIK ORAN NETLELEŞTİ: SSK, Bağ-Kur emekli Temmuz 2025 maaş zammı ne kadar olacak? İşte hesaplanan yeni maaşlar

TÜİK’in Şubat ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte yılın ilk iki aylık enflasyon oranı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2025’te %15,75 oranında zam almıştı. Temmuz ayında ikinci maaş artışını bekleyen emekliler için enflasyon verileri yakından takip ediliyor. İlk iki aylık enflasyon verilerine göre, Temmuz zammına ilişkin ilk tahminler ortaya çıkmaya başladı. Kesin oran, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.