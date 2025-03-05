2 AYLIK ORAN NETLELEŞTİ: SSK, Bağ-Kur emekli Temmuz 2025 maaş zammı ne kadar olacak? İşte hesaplanan yeni maaşlar

Emekliler, Temmuz ayında alacakları maaş zammını merakla bekliyor. Ocak ayında %15,75 zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayındaki artış, enflasyon verilerine göre belirlenecek. Açıklanan Ocak ve Şubat enflasyon verileriyle birlikte, zam oranına ilişkin ilk hesaplamalar ortaya çıkmaya başladı. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminleri doğrultusunda, Temmuz zammının %12 ile %15 arasında olması bekleniyor. Kesin oran, önümüzdeki aylarda açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek.
TÜİK’in Şubat ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte yılın ilk iki aylık enflasyon oranı netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2025’te %15,75 oranında zam almıştı. Temmuz ayında ikinci maaş artışını bekleyen emekliler için enflasyon verileri yakından takip ediliyor. İlk iki aylık enflasyon verilerine göre, Temmuz zammına ilişkin ilk tahminler ortaya çıkmaya başladı. Kesin oran, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşecek.
SSK, BAĞ-KUR TEMMUZ 2025 EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
SSK, Bağ-Kur emeklileri için şimdiden hak edilen zam oranı tutarı 7,41 olarak hesaplandı. Ocak ayında 5,03 olan enflasyon Şubat ayında 2,27 olarak açıklandı.
TEMMUZ 2025 EMEKLİ ZAM ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini % 21'den % 24'e yükselttiğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.
Bu bilgiler ışında emekliye Temmuz ayı içerisinde verilecek olan zam oranının % 12-15 arasında olması bekleniyor. Tabi nihai oran Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanması ile şekillenecek.
OCAK 2025 EMEKLİ ZAM ORANI!
SSK, Bağ-Kur emeklileri 2025 Ocak ayında 15,75'lik zam aldı. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye yükseldi.