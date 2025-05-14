En Çok Ziyaret Edilen Yapay Zekâlar Listesinde de Zirvede

AITools platformunun yayımladığı güncel sıralamaya göre de ChatGPT, aylık 4,7 milyar ziyaretçi ile açık ara en çok kullanılan yapay zekâ uygulaması oldu. En yakın rakibi olan grafik tasarım aracı Canva, 887 milyon aylık ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı.





Google Translate 595 milyon ziyaretle üçüncü sıraya yerleşirken, Çin merkezli DeepSeek ve sosyal yapay zekâ karakter platformu Character.AI ilk 5’e girmeyi başardı. Google’ın büyük umutlarla geliştirdiği Gemini ise ancak 8. sırada kendine yer bulabildi.