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Dünya genelinde en çok ziyaret edilen web siteleri belli oldu (Nisan 2024)

Dünya genelinde en çok ziyaret edilen web siteleri belli oldu (Nisan 2024)

00:5514/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Dünya geneli en çok ziyaret edilen web siteleri listesi netleşti. Yapay zeka uygulaması ChatGPT, nisan ayında dünyada en çok ziyaret edilen 5 web sayfasının içinde yer aldı.

Verilere göre, nisan ayında ChatGPT’ye yapılan ziyaretlerin ortalama süresi 7 dakika 15 saniye olarak ölçüldü. İlk sıradaki Google’da bu süre 10 dakika 31 saniyeye çıkarken, YouTube kullanıcılarının ortalama 20 dakika 18 saniye vakit geçirdiği görüldü.


2023’te listenin 9. sırasında yer alan ChatGPT, sadece bir yıl içinde 4 basamak birden yükselerek dijital dünyanın zirvesine hızlı bir tırmanış gerçekleştirdi.

5-ChatGPT (openai.com)

Ortalama Ziyaret Süresi: 7 dakika 15 saniye

4- Instagram.com

Ortalama Ziyaret Süresi: 8 dakika 37 saniye

3- Facebook.com

Ortalama Ziyaret Süresi: 10 dakika 42 saniye

2- YouTube.com

Ortalama Ziyaret Süresi: 20 dakika 18 saniye

1- Google.com

Ortalama Ziyaret Süresi: 10 dakika 31 saniye

En Çok Ziyaret Edilen Yapay Zekâlar Listesinde de Zirvede

AITools platformunun yayımladığı güncel sıralamaya göre de ChatGPT, aylık 4,7 milyar ziyaretçi ile açık ara en çok kullanılan yapay zekâ uygulaması oldu. En yakın rakibi olan grafik tasarım aracı Canva, 887 milyon aylık ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı.


Google Translate 595 milyon ziyaretle üçüncü sıraya yerleşirken, Çin merkezli DeepSeek ve sosyal yapay zekâ karakter platformu Character.AI ilk 5’e girmeyi başardı. Google’ın büyük umutlarla geliştirdiği Gemini ise ancak 8. sırada kendine yer bulabildi.

En Çok Ziyaret Edilen Yapay Zeka Uygulamaları (AITools verileri)


1- ChatGPT (OpenAI)

Aylık Ziyaretçi Sayısı: 4,7 milyar

2- Canva

Aylık Ziyaretçi Sayısı: 887 milyon

3- Google Translate

Aylık Ziyaretçi Sayısı: 595 milyon

4- DeepSeek (Çin)

Aylık Ziyaretçi Sayısı: Veri belli değil

5- Character.AI

Aylık Ziyaretçi Sayısı: 226 milyon

6- JanitorAI

Aylık Ziyaretçi Sayısı: 200 milyon

7- Perplexity

Aylık Ziyaretçi Sayısı: 133 milyon

8- Gemini (Google)

Aylık Ziyaretçi Sayısı: 118 milyon

9- Remove.bg

Aylık Ziyaretçi Sayısı: 112 milyon

10- Claude (Anthropic)

Aylık Ziyaretçi Sayısı: 105 milyon

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Dünya genelinde en çok ziyaret edilen web siteleri belli oldu (Nisan 2024)