Otomobil satışlarında 2024 bir hayli hareketli geçti. Otomobil satışları, ocak-aralık döneminde geçen yıla göre yüzde 1,3 artarak 980 bin 341, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,7 azalarak 258 bin 168 adet oldu. 2025 yılı otomobil piyasası nasıl olacağına ilişkin uzman isim beklentilerini sıraladı. Peki araba fiyatları düşecek mi? 2025 yılında otomobil piyasası ne olur? İşte detaylar.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinden (ODMD) yapılan açıklamada, ocak-aralık 2024 dönemini kapsayan otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre, otomobil satışları, ocak-aralık döneminde önceki yıla göre yüzde 1,3 artarak 980 bin 341, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 2,7 azalarak 258 bin 168 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı aralıkta yüzde 7,3, otomobil pazarı yüzde 6,6, hafif ticari araç pazarı da yüzde 9,9 büyüdü. Söz konusu dönem segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 85,7'sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.
C segmenti otomobiller 543 bin 427 ile yüzde 55,4 pay, B segmenti otomobiller 291 bin 689 adetle yüzde 29,8 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 56,8 pay ve 556 bin 548 satışla SUV otomobiller oldu.
Türkiye’de 2024 yılında "tam elektrikli" otomobil satışları ise yüzde 51,7 artarak toplam 99 bin 489 adede ulaşıp, pazar payını yüzde 6,8’den yüzde 10,1’e yükseltti.
2025 yılında otomobil piyasası ne olur?
Alfa Romeo Türkiye Marka Direktörü Özgür Süslü, 2024 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve 2025 öngörülerini anlattı.
Süslü, Türkiye'de 2015-2020 döneminde ortalama 800 bin adetlerde bir otomotiv pazarı varken artan talebin etkisiyle 2023'te 1 milyon 200 bine yakın bir otomotiv satışının gerçekleştiğini gördüklerini dile getirdi.
Süslü, "Yani pandemi öncesine göre yüzde 50'lik bir büyüme ki pandemi döneminde yine 800 binli adetler oldu çünkü talep çok fazla olmasına rağmen üretim buna yetişemiyordu." dedi. Süslü, şöyle devam etti: "1 milyonlu adetlerde otomobil talebi olmaya devam ediyor. Bu talebin gelecek yıl da benzer seviyelerde kalacağını düşünüyoruz. Yani yine 1 milyonlu adetlerde bir otomobil pazarı olacak.
Bu seneye göre, bir miktar yavaşlama olabilir. Çünkü pazara baktığımız zaman son aylarda önceki yılın aynı dönemine göre pazarda az da olsa bir yüzde 5'lik 10'luk daralmalar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunun gelecek yılda devam etmesi durumunda, 1 milyon 50 bin-1 milyon 100 bin bağımlılığında bir pazar olabileceğini değerlendiriyoruz."
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