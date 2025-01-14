Süslü, "Yani pandemi öncesine göre yüzde 50'lik bir büyüme ki pandemi döneminde yine 800 binli adetler oldu çünkü talep çok fazla olmasına rağmen üretim buna yetişemiyordu." dedi. Süslü, şöyle devam etti: "1 milyonlu adetlerde otomobil talebi olmaya devam ediyor. Bu talebin gelecek yıl da benzer seviyelerde kalacağını düşünüyoruz. Yani yine 1 milyonlu adetlerde bir otomobil pazarı olacak.