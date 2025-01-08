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Renault Ocak 2025 fiyat listesi | Megane, Clio, Duster, Austral güncel kampanyalı fiyatlar

Renault Ocak 2025 fiyat listesi | Megane, Clio, Duster, Austral güncel kampanyalı fiyatlar

14:028/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
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<p>2025 Renault fiyat listesi</p>
2025 Renault fiyat listesi

Renault, Ocak 2025 itibarıyla Türkiye'de popüler modeller için güncel fiyat listesini açıkladı. İşte Megane, AUSTRAL, Clio ve DUSTER, MEGANE E-TECH modellerinin öne çıkan versiyonları ve fiyatları:

Renault sıfır araç fiyat listesi güncellendi. Yeni yıl genellikle otomobil üreticilerinin ve bayilerinin cazip kampanyalar sunduğu bir dönemdir. Renault da 2025 yılına girerken Türkiye pazarına kullanıcılar için oldukça popüler modellerine yönelik kampanyalar düzenleyerek dikkat çekiyor gibi görünüyor. Renault 2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki sıfır araç fiyatlarını güncelledi. Ocak 2025 itibarıyla Renault'un popüler modelleri Megane, Taliant, Clio ve Captur'un fiyatları, diğer birçok otomobil markası gibi, piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Peki Renault fiyatları ne kadar? İşte 2025 Megane, Taliant, Clio, Captur fiyat listesi!

Renault Clio fiyat listesi

Equilibre 1.0 TCe 90 hp: 1.078.000 TL

evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp - 1.244.000 ₺

techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp - 1.344.000 ₺

techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp - 1.740.000 ₺

Renault Megane Sedan fiyat listesi

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 1.599.900 ₺

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.742.900 ₺

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 1.681.900 ₺

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 1.824.900 ₺

Renault AUSTRAL fiyat listesi

Evolution mild hybrid 160 hp auto 1.806.900 ₺

Techno esprit alpine mild hybrid 160 hp auto 1.960.000 ₺

MEGANE E-TECH fiyat listesi

Techno EV60 220 hp 1.651.000 ₺

Iconic EV60 220 hp 1.781.000 ₺

RAFALE Esprit alpine E-Tech güncel fiyatı

Esprit alpine E-Tech full hybrid 200 hp 2.663.000 ₺

Duster fiyat listesi

Evolution Eco-G 100 hp 1.358.000 ₺

Evolution E-Tech full hybrid 145hp 1.664.000 ₺

Evolution mild hybrid advanced 130hp 4x4 1.713.000 ₺

Techno E-Tech full hybrid 145hp 1.714.000 ₺

Techno mild hybrid advanced 130hp 4x4 1.764.900 ₺

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