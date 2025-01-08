Renault sıfır araç fiyat listesi güncellendi. Yeni yıl genellikle otomobil üreticilerinin ve bayilerinin cazip kampanyalar sunduğu bir dönemdir. Renault da 2025 yılına girerken Türkiye pazarına kullanıcılar için oldukça popüler modellerine yönelik kampanyalar düzenleyerek dikkat çekiyor gibi görünüyor. Renault 2025 yılı itibarıyla Türkiye'deki sıfır araç fiyatlarını güncelledi. Ocak 2025 itibarıyla Renault'un popüler modelleri Megane, Taliant, Clio ve Captur'un fiyatları, diğer birçok otomobil markası gibi, piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Peki Renault fiyatları ne kadar? İşte 2025 Megane, Taliant, Clio, Captur fiyat listesi!