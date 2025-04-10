Akaryakıt fiyatları , araç sahipleri için her zaman önemli bir konudur. Güncel motorin ve mazot fiyatları, ekonomik göstergeler ve küresel piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda belirlenir. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorinin litre fiyatı, 2 lira 64 kuruş birden düştü. Benzine ise bugün itibarıyla 2 lira 24 kuruşluk indirim yapıldı. Ayrıca, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 1,26 TL fiyat indirimi daha bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 10 Nisan 2025 Perşembe gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...