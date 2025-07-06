ALES/2 sınavı bugün yapılıyor. 151 bin 165 kişinin başvurduğu ALES/2 ise 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 binada 5 bin 781 salonda düzenlenecek. Saat 10:00’dan sonra gelen adaylar sınava alınmayacak. ALES başlangıç ve bitiş saati merak konusu oldu. Peki ALES sınavı sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? ALES/2 2025 kaç soru, kaç dakika sürecek?

1 /4 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bugün Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) düzenleyecek. 81 ilde 92 sınav merkezinde, 386 binada 5 bin 781 salonda gerçekleştirilecek olan ALES sınavı saat 10:15'te başlayacak. Peki ALES/2 sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? İşte ALES/2 sınavı hakkında merak edilenler...

2 /4 ALES/2 SINAVI SAAT KAÇTA? ALES/2 sınavı 6 Temmuz Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Adaylara 100 soru için 150 dakika süre verilecek. 10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara adaylar alınmayacak.

3 /4 ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan ALES/2 sınavı 10:15'te başlayacak. 12:45'te sona erecek olan ALES sınavının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının adayların erişimine açılması bekleniyor.