Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
ALES sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? 2025 ALES/2 kaç soru, kaç dakika sürecek?

ALES sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? 2025 ALES/2 kaç soru, kaç dakika sürecek?

08:576/07/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

ALES/2 sınavı bugün yapılıyor. 151 bin 165 kişinin başvurduğu ALES/2 ise 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 386 binada 5 bin 781 salonda düzenlenecek. Saat 10:00’dan sonra gelen adaylar sınava alınmayacak. ALES başlangıç ve bitiş saati merak konusu oldu. Peki ALES sınavı sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? ALES/2 2025 kaç soru, kaç dakika sürecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bugün Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) düzenleyecek. 81 ilde 92 sınav merkezinde, 386 binada 5 bin 781 salonda gerçekleştirilecek olan ALES sınavı saat 10:15'te başlayacak. Peki ALES/2 sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? İşte ALES/2 sınavı hakkında merak edilenler...

ALES/2 SINAVI SAAT KAÇTA?

ALES/2 sınavı 6 Temmuz Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Adaylara 100 soru için 150 dakika süre verilecek. 10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara adaylar alınmayacak.

ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan ALES/2 sınavı 10:15'te başlayacak. 12:45'te sona erecek olan ALES sınavının ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının adayların erişimine açılması bekleniyor.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/2 sınav sonuçları 25 Temmuz tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak.

#ALES
#ÖSYM
#ALES/2
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Koyu kırmızı renkte, iri ve etli bir kiraz türü olan 'Napolyon kirazı', adını hangisinden almıştır? İşte sorunun doğru cevabı