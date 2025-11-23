ALES/3 sınavı bugün yapılıyor. 163 bin 999 kişinin başvurduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 407 bina ve 6 bin 460 salonda düzenlenecek. Saat 10:00’dan sonra gelen adaylar sınava alınmayacak. ALES başlangıç ve bitiş saati merak konusu oldu. Peki ALES 3 sınavı sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? ALES/3 2025 kaç soru, kaç dakika sürecek?

1 /4 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bugün Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) düzenleyecek. 81 ilde 92 sınav merkezinde, 407 bina ve 6 bin 460 salonda gerçekleştirilecek olan ALES sınavı saat 10:15'te başlayacak. Peki ALES/3 sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? İşte ALES sınavı hakkında merak edilenler.

2 /4 ALES/3 SINAVI SAAT KAÇTA? ALES/3 sınavı 23 Kasım Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara adaylar alınmayacak.

3 /4 ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 10:15'te başlayacak olan ALES/3 sınavının sona ermesiyle birlike ÖSYM ALES sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını adayların erişimine açması bekleniyor.



