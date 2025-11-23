Yeni Şafak
ALES sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? 2025 ALES/3 kaç soru, kaç dakika sürecek?

08:5423/11/2025, Pazar
G: 23/11/2025, Pazar
ALES/3 sınavı bugün yapılıyor. 163 bin 999 kişinin başvurduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 407 bina ve 6 bin 460 salonda düzenlenecek. Saat 10:00’dan sonra gelen adaylar sınava alınmayacak. ALES başlangıç ve bitiş saati merak konusu oldu. Peki ALES 3 sınavı sınavı saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek? ALES/3 2025 kaç soru, kaç dakika sürecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bugün Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) düzenleyecek. 81 ilde 92 sınav merkezinde, 407 bina ve 6 bin 460 salonda gerçekleştirilecek olan ALES sınavı saat 10:15'te başlayacak. Peki ALES/3 sınavı saat kaçta başlayacak/bitecek? İşte ALES sınavı hakkında merak edilenler.

ALES/3 SINAVI SAAT KAÇTA?

ALES/3 sınavı 23 Kasım Pazar günü saat 10:15'te başlayacak. Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği bina ve salonlara adaylar alınmayacak.

ALES SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 10:15'te başlayacak olan ALES/3 sınavının sona ermesiyle birlike ÖSYM ALES sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını adayların erişimine açması bekleniyor.



ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sınav sonuçları 12 Aralık tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

