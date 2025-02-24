Altın fiyatlarında son durum 24 Şubat: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Trump'ın tarife söylemleri ve jeopolitik gelişmeler emtia piyasalarına yön vermeye devam ediyor





Emtia piyasalarında, geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi ve ticaret politikalarının enflasyonist baskıları artırabileceği endişeleri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanmasına yönelik çabaların etkisiyle karışık bir seyir izlendi.





Tarifeler yoluyla ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla yaşanabilecek sorunlara dair kaygılar öne çıkarken, jeopolitik risklerin varlığını koruması da varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Trump'ın adımlarının ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceği ve bu zamana kadar enflasyonla mücadelede önemli mesafe kaydeden ABD Merkez Bankasının (Fed) politika alanını daraltabileceğine ilişkin soru işaretleri ise fiyatlamaları zorlaştırdı.





Öte yandan, Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmeleri de takip edildi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun 2022'de ulaştığı 40 yılın en yüksek seviyesinden düşürülmesinde büyük ilerleme kaydedildiğinin unutulmamasının önemli olduğunu vurgulayarak ekonomideki belirsizlik düzeyinin ve Trump yönetiminin tarifeler konusunda gelişen politikalarının etkisinin olabileceğini belirtti.

Asya tarafından ise Çin Ticaret Bakanı Vang Vıntao, ABD'nin Çin'den ithal ürünlere getirdiği yüzde 10 ek gümrük vergisinin ikili ilişkileri olumsuz etkilediğini belirtti. Vang, yeni atanan ABD'li mevkidaşı Howard Lutnick'e yazdığı mektupta, "Tek taraflı tarife artışları normal ekonomik ilişkileri olumsuz etkiliyor. Sorunları eşit temelde diyalog ve müzakere ile çözmeyi umuyoruz." ifadesini kullandı.





Öte yandan Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin bir araya gelmeleri gerekeceğini kaydederek, "Bir ateşkes görmek ve anlaşmanın yapılmasını istiyorum. Bence anlaşmayı yapmak için bir şansımız var." dedi.





Ons altın rekor kırmaya devam ediyor





Dünya genelinde devam eden jeopolitik belirsizlikler ve Trump'ın yeni gümrük tarifelerinin yarattığı endişeler, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşımaya devam ediyor. Bu gelişmelerle 8 haftadır üst üste değer kazanan altının ons fiyatı geçen hafta da 2 bin 954,89 dolar seviyesini görerek rekorunu tazeledi.

Bu gelişmelerin etkisiyle ons bazında fiyatlar, geçen hafta altında yüzde 1,7, gümüşte yüzde 1,1 ve paladyumda yüzde 0,5 artarken, platinde yüzde 1,1 azaldı.

- Citigroup'dan bakır fiyatlarına aşağı yönlü revize

Baz metallerde ise bakır hariç pozitif bir seyir izlendi. ABD merkezli Citigroup, geçen hafta yayınladığı analizde, ABD'nin geniş kapsamlı karşılıklı gümrük tarifelerinin ilk çeyrekte yürürlüğe girme olasılığının azalması nedeniyle, bakır için 6-12 aylık fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti.





Kurumsal tarafta ise Çin'in savunma ve sanayi devi China North Industries Corp, Demokratik Kongo Cumhuriyeti bakır ve kobalt şirketi Chemaf SA'ya ait bakır ve kobalt varlıklarını satın alma teklifini revize etmeye hazır olduğunu bildirdi. Şili devletine ait bakır devi Codelco ve Londra merkezli madencilik şirketi Anglo American ise Şili'nin orta kesiminde komşu bakır madenlerini ortak işletmek için bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Baz metallerde tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 2,1 azalırken, alüminyumda yüzde 0,2, nikelde yüzde 0,8, çinkoda yüzde 1,2 ve kurşunda yüzde 0,7 arttı.