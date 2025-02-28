2025 Ankara Ramazan İmsakiyesi açıklandı. Ankara’da sahur vakti ve iftar saatleri merak konusu. Ramazan 2025 imsakiye bilgilerine göre ilk iftar ve sahur saat kaçta olacak? Ankara iftar vakti ve sahur saati günlük olarak güncelleniyor. “İftara ne kadar kaldı?” diye merak edenler için en güncel bilgiler burada. Ankara'da ilk sahur 05:52'de ilk iftar saati ise 18:47. İşte Ankara Ramazan 2025 imsakiyesi sahur vakti ve iftar saati kaçta?

1 /4 2025 yılı Ramazan ayı, 1 Mart Cumartesi günü başlayacak ve 30 Mart Pazar günü sona erecektir. Ankara’da oruç tutanlar için iftar ve sahur vakitleri her gün birkaç dakika farklılık göstermektedir. Aşağıda, Ramazan ayının ilk haftasına ait Ankara için iftar ve sahur saatleri bulunmaktadır:

3 /4 Sahur vakti nedir? Sahur, İslam dininde oruç tutan kişilerin, gün doğmadan önce yedikleri son yemektir. Sahur, imsak vaktinden önce yapılan bu öğünle oruca hazırlık sağlanır. Oruç süresince vücuda enerji sağlayacak besinlerin tüketilmesi önerilir. İmsak nedir? İmsak, İslam dininde oruç tutan kişilerin yeme, içme ve diğer orucu bozan eylemleri bırakmaları gereken vakittir. İmsak vakti, sabah namazı vaktinin girmesiyle başlar ve gün doğumuna kadar devam eder.