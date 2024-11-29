"AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, 7-8 Aralık tarihlerinde yapılacak güz dönemi ara sınavlarına hazırlıklarını sürdürüyor. Sınavlara katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merakla bekliyor.
2024 AÖF güz dönemi ara sınavları öncesinde sınav giriş yerlerinin ne zaman yayımlanacağı araştırılıyor. Her yıl AÖF sınav döneminin gelmesiyle birlikte, sınava katılım sağlayacak olan öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde sınav giriş yerlerine ulaşabiliyor. Peki, 2024 AÖF güz dönemi sınav giriş yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAVI NE ZAMAN?
AÖF güz dönemi ara sınavları 7-8 Aralık 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 18-19 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek.
Bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihinde, dönem sonu sınavları ise 24-25 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.
AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sınav giriş belgelerinin 1 Aralık 2024 tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.
Sınav giriş belgeleri yayımlandıktan sonra aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.