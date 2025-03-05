Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci ara tatili nisan ayında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler de ikinci ara tatilin ne zaman olacağını, bayrama mı denk geldiğini, tatilin başlangıç ve bitiş tarihini merak ediyor. İşte, 2024-2025 ara tatil takvimi...