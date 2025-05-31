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AUZEF FİNAL SORU - CEVAPLARI: AUZEF final soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

AUZEF FİNAL SORU - CEVAPLARI: AUZEF final soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır?

14:0331/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bahar dönemi final sınav maratonu başladı. 31 Mayıs itibarıyla başlayan ve üç oturumda gerçekleştirilecek olan sınavlar, öğrencilerin yoğun katılımıyla sürüyor. Final sınavlarına giren adaylar, şimdi gözlerini AUZEF tarafından yayımlanacak olan soru ve cevap duyurusuna çevirmiş durumda. “Final soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

AUZEF öğrencileri için bahar dönemi final sınav süreci resmen başladı. 31 Mayıs tarihinden itibaren uygulanan sınavlar üç oturumda tamamlanacak. Sınav heyecanını geride bırakan adaylar, şimdi doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek adına soru-cevapların yayımlanacağı tarihi araştırıyor. İstanbul Üniversitesi’nden gelecek açıklama yakından takip ediliyor.

AUZEF VİZE SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF soruları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarihi henüz duyurmadı.

Daha önceki sınav dönemleri kaynak alındığında AUZEF soruları ve cevaplarının sınav tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde paylaşılması bekleniyor.

AUZEF SINAV SORULARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

AUZEF sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacak.

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