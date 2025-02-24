Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiler. Öğrenci ve veliler, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle Bartın, Ordu, Trabzon, Artvin, Rize, Ardahan'da boyunca okullar tatil oldu mu, 25 Şubat Salı günü için Valilikten kar tatili açıklaması geldi mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki hangi il ve ilçelerde okullar tatil oldu? İşte detaylar.
Türkiye'de kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Eğitime pazartesi günü ara verilip verilmeyeceği merak ediliyor. Peki Bartın, Ordu, Trabzon, Artvin, Rize, Ardahan'da okullar tatil mi? 25 Şubat Salı okul var mı Valilikten açıklama geldi mi? işte detaylar.
Bartın'da okullar tatil mi?
25 Şubat Salı günü kar tatili için Bartın Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.
Bartın'da bugün okullar tatil olmuştu.
Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde kuvvetli kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.Bu doğrultuda yarın il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, liseler ile halk eğitim, özel öğretim, gündüz bakımevleri ve Kur'an kursları) eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden kadın personel de bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Verilen hizmetin niteliği gereği 7/24 esasına göre çalışan kurumlarımızda hizmetlerin aksamaması için birim amirlerince gerekli değerlendirme yapılıp tedbir alınacaktır."
Ordu’da okullar tatil mi?
Ordu Valiliğinden 25 Şubat Salı günü için okullar tatil olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Ordu'da bugün okullar tatil olmuştu.
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik veriler kapsamında yoğun kar yağışı, don ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi. İl genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.
Rize’de okullar tatil oldu mu?
25 Şubat Salı günü Rize'de okullar tatil olacak mı? sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak ediliyor. Rize Valiliğinden yarın okul tatili konusunda henüz bir açıklama gelmedi.
Rize'de bugün okullar tatil olmuştu.
Rize Valiliği, il genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiğini vurguladı.Buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 24 Şubat Pazartesi günü tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği aktarıldı.Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağına işaret edildi.Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.Vali İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarını göz önünde bulundurarak öğrencilerin güvenliğini her şeyin üzerinde tuttuklarını belirtti.Okullarda eğitime 1 gün ara verdiklerine değinen Vali Baydaş, "Bu süreci sadece bir tatil olarak görmeyin. Unutmayın, okul binaları yalnızca taş duvarlardan ibaret değildir. Asıl anlamını öğrenci ve öğretmenleriyle kazanır. Sizler olmadığınızda eksik kalır. Sıcak bir Rize çayınızı yudumlarken kitap sayfaları arasında kaybolmaya devam edelim. Ayrıca, kar, çay ve kitap manzaralarından paylaşımlarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Trabzon’da yarın okullar tatil mi?
25 Şubat Salı yarın Trabzon'da okul tatiline ilişkin Valilikten henüz bir açıklama yapılmadı.
Trabzon'da bugün okullar tatil olmuştu
Trabzon'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 24 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Ardahan'da okullar tatil mi?
Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 25 Şubat Salı günü okullar tatil edildi.
Posof’ta gece yarısından itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle çok sayıda mahallenin oylu ulaşıma kapandı. İlçe Kaymakamlığınca öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için eğitime bir gün süre ile ara verildiği açıklandı.
Kar yağışının devam ettiği ilçede karla mücadele ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Artvin'de okullar tatil mi?
Artvin Valiliğinden 25 Şubat Salı günü için kar tatile açıklaması gelmedi.
Artvin'de bugün okullar tatil olmuştu.
Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ulaşımda olumsuzluklar yaşanabileceği öngörülerek, "Tedbir amacıyla öğrencilerimizin vatandaşlarımızın güvenliği için il genelindeki tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, gündüz eğitim veren Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar) 24 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.
Vali Turan Ergün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Sevgili öğrenciler, kışın güzelliği ilimize beyaza bürürken sizlerin güvenliği için tatili bir gün daha uzatma kararı aldık. Kartopu oynamak serbest, kitap okumak şart. Sağlıklı ve mutlu bir gün geçirmenizi diliyorum."