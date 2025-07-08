Benzin ve motorin fiyatında son durum ne? 8 Temmuz Salı güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi oluştu. Uluslararası piyasalarda motorin fiyatları yükseliş gösterirken bunun motorinin litre fiyatına da zam olarak yansıyacağı öngörülüyor. Peki, motorin zammı ne zaman ve ne kadar olacak? Benzin ve motorin fiyatında son durum ne? 8 Temmuz 2025 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

1 /6 Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Uluslararası piyasalarda motorin fiyatlarının yüksek seyretmesinden ötürü Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatına 1.15 lira zam yapılması öngörülüyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 8 Temmuz 2025 Salı gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

2 /6 İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.21 TL Motorin litre fiyatı: 52.40 TL LPG litre fiyatı: 26.06 TL





3 /6 İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.07 TL Motorin litre fiyatı: 52.29 TL LPG litre fiyatı: 25.46 TL





4 /6 Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.89 TL Motorin litre fiyatı: 53.27 TL LPG litre fiyatı: 25.96 TL





5 /6 İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 52.22 TL Motorin litre fiyatı: 53.60 TL LPG litre fiyatı: 25.91 TL



