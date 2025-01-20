ABD’de kripto yanlısı politikalar izleyeceğini söyleyen Donald Trump’ın bugün yemin edip göreve başlayacak olması kripto piyasasını coşturdu. Bitcoin geçtiğimiz haftalarda 100.000 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Bitcoin, Trump'ın yemin töreni öncesinde bir kez daha rekor kırdı.

1 /5 ABD başkanlık seçimlerinde kripto yanlısı politikalar izleme sözü veren Donald Trump’ın kazanması, kripto para piyasasında ciddi hareketlenmelere yol açtı. Trump’ın göreve başlayacak olması nedeniyle Bitcoin yeni rekorları kırdı. Peki, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü itibariyle Bitcoin ne kadar oldu? İşte güncel Bitcoin fiyatı...

2 /5 Bitcoin bugün ne kadar oldu kaç dolar? ABD'de 2. başkanlık dönemine bugün başlayacak olan Trump'ın yemin töreni öncesinde Bitcoin'den yeni rekor geldi. Bitcoin 109 bin doları aştı.

3 /5 Bitcoin'in fiyatında, Trump'ın yönetimi altında kripto paralara yönelik ılımlı düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklentiler etkili oluyor.

4 /5 Trump, seçim kampanyası süresince dijital varlıkları benimsediğine yönelik açıklamalar yaparak, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti" haline getirme ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma vaadinde bulunmuştu.