Ersoy, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretlerinden muaf tutulacağını anımsatarak, "Sınavlara 10 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için hem elektronik sınav binalarında hem de diğer sınav binalarında gerekli düzenlemeler yapıldı. Sınavlarda emniyet personeli dahil 1517 görevli yer alacak. Tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için cumartesi günü saat 11:00-13:30, pazar günü ise 07:00-10:00 ve 11:00-13:30 saatlerinde il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.