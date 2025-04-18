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19-20 Nisan 2025 sınav takvimi belli oldu: Hafta sonu hangi sınavlar yapılacak?

19-20 Nisan 2025 sınav takvimi belli oldu: Hafta sonu hangi sınavlar yapılacak?

14:4918/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Hafta sonu ne sınavı var, hangi sınavlar var?

19-20 Nisan’da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlar belli oldu. Genellikle hafta sonu yapılan sınavlar sebebiyle de "Bugün ne sınavı var?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. ÖSYM tarafından açıklamaya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı başta olmak üzere bu hafta dört sınav var. Peki hafta sonu hangi sınavlar yapılacak? İşte merakla beklenen sınavların listesi ve detayları...

ÖSYM sınav takvimi ile19-20 Nisan tarihlerinde sınav yapılacak mı kontrol ediliyor. ÖSYM sınav takvimine göre, hafta sonu dört sınav yapılacak. Peki hafta sonu hangi sınav var?

2025-GUY sınavı ne zaman, sınav saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'nın (2025-DGUY) ve Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-GUY) sınavları Ankara'da elektronik sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar için 33 elektronik salon kullanılacak. Cumartesi ve pazar günü saat 13:45'te başlayacak sınavlar kapsamında, adaylar saat 13:30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adaylara 60 soru için 90 dakika cevaplama süresi verilecek.

DUS ve STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavı saat saat kaçta, sınav süresi kaç dakika?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) Ankara ve İstanbul'da, üç sınav merkezinde uygulanacak.

Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) ise yalnız Ankara'da yapılacak. Sınavlar için 19 bina ve 424 salon kullanılacak.

Pazar saat 10:15'te başlayacak sınavlarda adaylar saat 10.00'dan sonra binalara alınmayacak. STS Diş Hekimliği Sınavı'nda 120 soru için 150 dakika cevaplama süresi olacak.

DUS, Temel Bilimler Testi (TBT) ve Klinik Bilimler Testi (KBT) şeklinde yapılacak. Temel Bilimler Testi'nde 40 soru, Klinik Bilimler Testi'nde 80 soru olacak. Toplam 120 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, sınavlarda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

 Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu ikisi elektronik, ikisi kağıt tabanlı olarak düzenlenecek dört sınava 12 bin 483 adayın katılacağını belirtti.

Ersoy, gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretlerinden muaf tutulacağını anımsatarak, "Sınavlara 10 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için hem elektronik sınav binalarında hem de diğer sınav binalarında gerekli düzenlemeler yapıldı. Sınavlarda emniyet personeli dahil 1517 görevli yer alacak. Tüm adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için cumartesi günü saat 11:00-13:30, pazar günü ise 07:00-10:00 ve 11:00-13:30 saatlerinde il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulundurulacak.

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