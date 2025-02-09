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Bugün kimin maçı var maç saat kaçta? 9 Şubat 2025 Pazar bugünün maçları

Bugün kimin maçı var maç saat kaçta? 9 Şubat 2025 Pazar bugünün maçları

10:419/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - La Liga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 9 Şubat 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 9 Şubat 2025 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?

13:30 Kasımpaşa - Ç.Rizespor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

13:30 Bandırmaspor - Şanlıurfaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

13:30 Boluspor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 2

13:30 Shamakhi - Sumqayıt Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

14:00 Karşıyaka - Artvin Hopa TFF 3. Lig Yayın Yok

14:00 Denizlispor - Erciyes 38 FK TFF 3. Lig Denizlispor Youtube

14:00 Bornova Fk - Kuşadasıspor TFF 3. Lig Bornova FK Youtube


14:00 Düzcespor - 23 Elazığspor TFF 2. Lig Düzcespor Youtube

14:00 Kahramanmaraş - Silifke Bld. TFF 3. Lig KMS TV Youtube

14:00 Adıyamanspor - Fatsa Bld. TFF 3. Lig Adıyaman FK Youtube

14:30 Venezia - Roma İtalya Serie A S Sport 2

15:00 Bristol City - Swansea İngiltere Championship Tuttur TV

15:30 Köln - Schalke 04 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3

15:30 Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf Almanya Bundesliga 2 Bein Sports Max 1

15:30 Karlsruhe - Braunschweig Almanya Bundesliga 2 beIN Sports 

15:30 Blackburn - Wolverhampton İngiltere FA Cup tabii Spor 1

15:30 Anderlecht - Antwerp Belçika Pro League TV 8 Buçuk

16:00 Alaves - Getafe İspanya La Liga S Sport

16:00 Alanyaspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 İstanbulspor - Ankaragücü Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Sabah Bakü - Turan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

16:00 Hoffenheim - Bayern Münih Almanya Kadinlar Bundesliga W-Sport

16:30 Fortuna Sittard - Ajax Hollanda Eredivisie Tuttur TV

17:00 Lyon - Reims Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

17:00 Cagliari - Parma İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Lazio - Monza İtalya Serie A S Sport 2S Sport Plus

17:30 Holstein Kiel - Bochum Almanya Bundesliga Bein Sports 3

18:00 Plymouth - Liverpool İngiltere FA Cup tabii Spor 2

18:15 Valencia - Leganes İspanya La Liga S Sport

18:45 AZ Alkmaar - Zwolle Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk

19:00 Antalyaspor - Rams Başakşehir Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

19:00 Galatasaray - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

19:00 Fatih Karagümrük - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:15 Auxerre - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:15 Strasbourg - Montpellier Fransa Ligue 1 Bein Sports

19:30 Leipzig - St.Pauli Almanya Bundesliga Bein Sports 3

20:00 Lecce - Bologna İtalya Serie A S Sport 2

20:30 Real Sociedad - Espanyol İspanya La Liga S Sport

20:30 Aris - Panathinaikos Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus

20:35 Aston Villa - Tottenham İngiltere FA Cup tabii Spor 1

21:00 Braga - Gil Vicente Portekiz Liga NOS tabii Spor 2

22:45 Angers - Marsilya Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

22:45 Napoli - Udinese İtalya Serie A S Sport 2

23:00 Sevilla - Barcelona İspanya La Liga S Sport


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