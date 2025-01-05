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Bugün kimin maçı var? 5 Ocak 2024 Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var? 5 Ocak 2024 Pazar maç programı

10:365/01/2025, Pazar
G: 5/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün Uluslar Ligi, Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - La Liga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 5 Ocak 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.

Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ekim 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?

13:30 Ümraniyespor - Erzurumspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 1

13:30 Bandırmaspor - Manisa FK Trendyol 1. Lig TRT Spor

13:30 Kasımpaşa - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

14:00 Elche - Las Palmas İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 1

14:00 Ourense - Valladolid İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 2

14:30 Monza - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus

15:00 Hibernian - Glasgow Rangers İskoçya Premier Lig S Sport Plustabii Spor 1

16:00 İstanbulspor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Bodrumspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Fulham - Ipswich Town İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Lecce - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Angers - Brest Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

17:00 Lens - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

17:00 Strasbourg - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1

17:30 Cartagena - Leganes İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 3

17:30 Ponferradina - Real Sociedad İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 1

17:30 Racing Santander - Celta Vigo İspanya Kral Kupası Copa Del Rey Tivibu Spor 2

17:30 Motherwell - Aberdeen İskoçya Premier Lig tabii Spor 2

18:00 Niki Volos - AEK Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus

18:00 Sunderland - Portsmouth İngiltere Championship TV 8 Buçuk

19:00 Adanaspor - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:00 Fenerbahçe - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

19:30 Liverpool - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

19:30 PSG - Monaco Fransa Süper Kupası Final Bein Sports 4

20:00 Torino - Parma İtalya Serie A S Sport Plus

21:30 Panathinaikos - PAOK Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus

22:45 Roma - Lazio İtalya Serie A S Sport Plus

22:45 Marsilya - Le Havre Fransa Ligue 1 Bein Sports 3


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