Deprem riski en az olan ili açıklandı: Derecelerine göre en riskli olanlar ise...

Türkiye, tektonik yapısı ve fay hatları nedeniyle yüksek deprem riski taşıyan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkenin farklı bölgelerinde önemli fay hatlarının bulunması, bazı illeri ve bölgeleri depreme karşı daha savunmasız hale getiriyor. Özellikle Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatlarının etkisi altında olan illerde deprem riski oldukça yüksek. Türkiye Deprem Tehlike Haritası'na göre hangi bölgelerin daha fazla tehlike altında olduğu ve hangi illerin bu riski taşıdığı konusunda detaylara göz atmak, ülkemizin depremselliğini anlamak açısından büyük önem taşıyor. Deprem riskine dair güncel bilgiler ve Türkiye'nin depremselliği hakkındaki ayrıntılar için harita analizleri ve uzman görüşleri öne çıkıyor.

1 /9 Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye'de depreme hazırlık konusunda tatbikatların ve farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini belirtti. Deprem öncesinde hazırlık yapmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Moriwaki, özellikle eğitim ve tatbikatların, toplumun afet anında hızlı ve etkili bir şekilde hareket etmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

2 /9 Moriwaki, Kırklareli Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Deprem Gerçeği" konferansında yaptığı konuşmada, dünyanın bazı bölgelerinde ciddi deprem riski olduğunu söyledi.

3 /9 DEPREM RİSKİNİN EN AZ OLDUĞU İL Türkiye'nin de deprem riski bulunan ülkeler arasında yer aldığını ifade eden Moriwaki, Endonezya'dan başlayan fay hattının, Çin, Hindistan ve İran üzerinden Türkiye'ye ulaştığını kaydetti. Moriwaki, Türkiye'de deprem riskinin en az olduğu kentin Kırklareli olduğunu dile getirdi.

4 /9 "ANKARA FAY HATTINDAN UZAK" Marmara Bölgesi'nin depremlere karşı çok riskli olduğunu vurgulayan Moriwaki, "İstanbul birinci tehlike kuşağında, kıpkırmızı. Ankara fay hattından uzak, kayalık bölgede." dedi.

5 /9 "HAZIR OLUNMALI" Depremlere karşı duyarlı ve bilinçli olunması gerektiğine dikkati çeken Moriwaki, her an deprem olacakmış gibi hazırlık yapılması gerektiğini anlattı.

6 /9 "TATBİKATLAR ARTIRILMALI" Eğitim kurumlarında depremlere karşı sık sık tatbikatlar yapılması önerisinde bulunan Moriwaki, şöyle konuştu: "Özellikle ilkokullarda senede bir kez yapılan tatbikatlar yetersiz. Japonya'da tehlikeli bölgelerde ayda bir kez tatbikat yapılıyor. Tatbikatı ne kadar fazla yaparsak o kadar iyi. Küçük yaşta eğitim önemli. Depreme hazır olmak lazım. Belediye, hükümet, okullar, şirketler ve aileler, herkes tek tek depreme hazır olmalı. Hep beraber depreme hazır olursak hasarı yüzde 70 azaltabiliriz. Yüzde 70 büyük bir rakam. Japonlar bunu anladığı için gerekli önlemleri alıyor. Türkiye'de maalesef yapılmıyor."

7 /9 Türkiye’de Deprem Riski Yüksek Olan İller Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu Fay Hattı üzerinde ve çevresinde yer alan iller deprem riski yüksek illerdir. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan, 1.derece deprem bölgesi iller; Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay olarak sıralanabilir. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan, deprem riskinin en yüksek olduğu iller ise Erzincan, Tokat, Amasya, Kastamonu, Çankırı, Karabük, Düzce, Bolu, Adapazarı, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir ve Bursa’dır.

8 /9 Batı Anadolu Fay Hattı’nda ise en fazla deprem riskine sahip iller Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Burdur, Denizli, Isparta olarak sıralanabilir. 1.derece deprem riski taşıyan illerde yüksek şiddetli doğal afetler meydana gelebilir.