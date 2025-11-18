"Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın" sorunu ne demek, nasıl düzelir?

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarında erişim sorunu yaşanıyor. "Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın" sorunu ile karşılaşan kullanıcıların gelecek açıklamaları yakından takip ediyor.
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter), gün içinde başlayan ve küresel çapta etkili olan erişim sorunlarıyla cebelleşiyor. Milyonlarca kullanıcı, siteye giriş yapmaya çalıştığında veya uygulamayı açtığında akış yenileme hatasıyla karşılaşıyor.
SOSYAL MEDYA DEVİNDE "AKIŞ YENİLENEMEDİ" HATASI
Platformu aktif olarak kullanan kişiler, ana sayfadaki paylaşımların yüklenmediğini ve etkileşim butonlarının çalışmadığını rapor ediyor. Downdetector verilerine göre, yaşanan aksaklık sadece belirli bir bölgeyle sınırlı değil; dünya genelinde binlerce hata bildirimi yapılmış durumda. Erişim sıkıntısı nedeniyle kullanıcılar anlık haber akışına ulaşmakta güçlük çekiyor.
"Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın" sorunu! İnternet dünyası kilitlendi
SORUNUN KAYNAĞI CLOUDFLARE SUNUCULARI
Meydana gelen kesintinin yalnızca X platformu ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. İnternet dünyasının en büyük altyapı sağlayıcılarından biri olan Cloudflare sistemlerinde yaşanan teknik bir arıza, söz konusu sunucuları kullanan binlerce web sitesini ve dijital servisi etkiledi.
Özellikle ChatGPT gibi yapay zeka araçlarına veya güvenlik doğrulaması gerektiren sitelere erişmeye çalışanlar, tarayıcılarında alışılmadık bir hata mesajıyla karşılaştı. Kullanıcıların ekranına yansıyan uyarıda, "Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın" cümlesi yer alıyor."Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın" sorunu! İnternet dünyası kilitlendi
CLOUDFLARE'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Yaşanan küresel çaplı arıza hakkında Cloudflare cephesinden detaylı bir teknik açıklama geldi. Şirketin sistem durumu sayfasında, küresel çapta erişim problemi yaşandığına dair bir uyarı notu bulunuyor. Cloudflare, probleme ilişkin araştırma çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayarak şu bilgileri paylaştı:
"Cloudflare birden fazla müşteriyi etkileyen bir sorunun farkında ve araştırıyor: Yaygın 500 hataları, Cloudflare Dashboard ve API’si de başarısız oluyor. Sorunun tam etkisini anlamak ve hafifletmek için çalışıyoruz. Yakında daha fazla güncelleme yayınlayacağız."