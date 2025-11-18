"Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın" sorunu ne demek, nasıl düzelir?

SORUNUN KAYNAĞI CLOUDFLARE SUNUCULARI

Meydana gelen kesintinin yalnızca X platformu ile sınırlı olmadığı ortaya çıktı. İnternet dünyasının en büyük altyapı sağlayıcılarından biri olan Cloudflare sistemlerinde yaşanan teknik bir arıza, söz konusu sunucuları kullanan binlerce web sitesini ve dijital servisi etkiledi.

Özellikle ChatGPT gibi yapay zeka araçlarına veya güvenlik doğrulaması gerektiren sitelere erişmeye çalışanlar, tarayıcılarında alışılmadık bir hata mesajıyla karşılaştı. Kullanıcıların ekranına yansıyan uyarıda, "Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın" cümlesi yer alıyor."Devam etmek için lütfen challenges.cloudflare.com engellemesini kaldırın" sorunu! İnternet dünyası kilitlendi