Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, dolar ve Euro kurlarında dalgalanmaya neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları sonrası Dolar Endeksi yükseldi. Dolar endeksi şu sıralarda 107,358 seviyesinde. Peki Dolar euro ne kadar? 3 Mart döviz kurları fiyatları…

1 /6 Döviz kurları piyasası, küresel ekonominin nabzını tutan önemli bir göstergedir. Dolar ve Euro gibi majör para birimlerinin Türk Lirası karşısındaki değerleri, yatırımcılar ve tüketiciler için büyük önem taşır. ABD Başkanı Trump'ın ticaret tarifelerinin önümüzdeki hafta yürürlüğe gireceğini teyit etmesiyle ICE ABD doları endeksi yaklaşık %0,1 yükseldi. Dolar Endeksi şu sıralarda 107,358 seviyesinde. Peki dolar euro ne kadar? 3 Mart döviz kurları fiyatları...

2 /6 Dolar ne kadar? ​Güncel döviz kurlarına göre, 3 Mart 2025 tarihinde 1 ABD Doları 36,4729 TL seviyesinden işlem görüyor.

3 /6 Euro ne kadar? Bugün Euro ise 37,9850 TL seviyesinden işlem görüyor.

4 /6 İngiliz Sterlini ne kadar? İngiliz Sterlini 45,9959 TL’den işlem görüyor.

5 /6 Ruble ne kadar? Ruble 0,4087 TL’den işlem görüyor.