Emekli temmuz maaş zammı yeni rakam açıklandı: SSK, BAĞ-KUR, memur, 4C... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz’da kamuoyuna açıklayacak. Bu veriyle birlikte yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı netleşecek ve milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisi ile memurun alacağı maaş zammı da kesinlik kazanacak. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde haziran ayı TÜFE tahmini yüzde 1,61 olarak öne çıkarken, hesaplanan zam oranları vatandaşların dikkatini çekiyor.
Gözler TÜİK’ten gelecek haziran ayı enflasyon verisinde. 3 Temmuz’da açıklanacak veriyle birlikte hem emekli hem de memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı netleşecek. Merkez Bankası’nın piyasa beklenti anketinde haziran TÜFE tahmini yüzde 1,61 olarak öne çıktı. Bu orana göre 6 aylık enflasyon farkı hesaplanırken, maaşlara yansıyacak artış oranı da gündeme oturdu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 17 BİN TL’YE YAKLAŞIYOR
Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca emeklinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyonun yüzde 16,94 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, bu orana göre emekli maaşlarında da ciddi artışlar öngörülüyor. Mevcut durumda 14 bin 469 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, Temmuz itibarıyla yaklaşık 16 bin 901 TL seviyesine yükselebilir.
YASAL DÜZENLEME ŞART: GÖZLER MECLİS’TE
Beklenen artışın hayata geçirilebilmesi için Meclis’ten geçecek yasal düzenleme gerekiyor. Hükümetin, TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı enflasyon verisinin ardından torba yasa teklifiyle Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunum yapması ve teklifin kısa sürede yasalaşması planlanıyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 16,94 ZAM BEKLENTİSİ
Öngörülen Haziran enflasyonu doğrultusunda SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,94 oranında zam alacak. Bu oran baz alındığında bazı maaş artışları şu şekilde olacak:
15.000 TL maaş → 17.541 TL
20.000 TL maaş → 23.388 TL
25.000 TL maaş → 29.235 TL
30.000 TL maaş → 35.082 TL
Bu artış, yaklaşık 3,7 milyon emeklinin maaşına yansıyacak ve önemli bir iyileştirme sağlayacak.
MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 15,85 ZAM
Memur maaşlarına yapılacak zam ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı birleşimiyle hesaplanıyor. Eğer Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,61 olarak açıklanırsa, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 10,33 olacak. Bu orana yüzde 5 toplu sözleşme zammı eklenerek toplam zam oranı yüzde 15,85’e ulaşıyor.
GÜNCELLENEN MEMUR MAAŞLARI
En düşük memur maaşı: 45.527 TL → 52.543 TL
En düşük memur emeklisi: 19.617 TL → 22.726 TL
MESLEK MESLEK MEMUR MAAŞLARI
Öğretmen 1/4: 52.906 TL → 61.291 TL
Uzman Öğretmen 1/4: 58.643 TL → 67.937 TL
Polis Memuru 8/1: 58.910 TL → 68.247 TL
Uzman Doktor 1/4: 109.126 TL → 126.422 TL
Hemşire 5/1: 53.437 TL → 61.937 TL
Mühendis 1/4: 67.653 TL → 78.376 TL
Şube Müdürü 1/4: 66.329 TL → 76.842 TL
Teknisyen 11/1: 47.195 TL → 54.675 TL
MEMUR EMEKLİLERİNE DE AYNI ORANDA ZAM
Yüzde 15,85’lik zam oranı memur emeklilerine de yansıtılacak. Bazı unvanlara göre zamlı maaşlar şöyle şekilleniyor:
Müsteşar 1/1: 71.332 TL → 82.638 TL
Genel Müdür 1/1: 63.135 TL → 73.141 TL
Öğretmen 1/4: 29.380 TL → 34.036 TL
Kaymakam 1. Sınıf: 41.596 TL → 48.188 TL
Hemşire (lisans): 29.380 TL → 34.036 TL
Pratisyen Hekim: 43.422 TL → 50.304 TL
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN ZAMLI MAAŞLARI
Yüzde 16,94 zam oranı baz alındığında, bazı emekli maaşlarının Temmuz itibarıyla alacağı rakamlar şu şekilde olacak:
14.500 TL → 16.956 TL
16.000 TL → 18.710 TL
18.000 TL → 21.049 TL
20.000 TL → 23.388 TL
25.000 TL → 29.235 TL
30.000 TL → 35.082 TL
40.000 TL → 46.776 TL
50.000 TL → 58.470 TL
ZAMLI MAAŞLARIN ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?
Memur emeklileri maaşlarını ayın 1’i ile 5’i arasında aldığı için zamların tamamının ilk ödemeye yansıması zor olabilir. Ancak oluşan farklar, ay içinde ayrıca yatırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise maaşlarını ayın 17’si ile 27’si arasında aldıkları için zamlı maaşlarını doğrudan Temmuz ödemelerinde görecek.