Emekli temmuz maaş zammı yeni rakam açıklandı: SSK, BAĞ-KUR, memur, 4C... En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 16,94 ZAM BEKLENTİSİ

Öngörülen Haziran enflasyonu doğrultusunda SGK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,94 oranında zam alacak. Bu oran baz alındığında bazı maaş artışları şu şekilde olacak:

15.000 TL maaş → 17.541 TL

20.000 TL maaş → 23.388 TL

25.000 TL maaş → 29.235 TL

30.000 TL maaş → 35.082 TL

Bu artış, yaklaşık 3,7 milyon emeklinin maaşına yansıyacak ve önemli bir iyileştirme sağlayacak.