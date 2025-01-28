Emekliye 1.469 TL zam farkı tablosu şekillendi: 1999-2000 sonrası SSK Bağ-Kur'lu 14.469 TL taban maaş alanlar...

Dul ve Yetim Maaşlarında Artış

Düzenleme, dul ve yetim maaşlarını da kapsıyor. Yüzde 75 ölüm aylığı oranı için maaşlar 9 bin 375 TL'den 10 bin 851 TL'ye yükselirken, yüzde 50 oranında maaşlar 6 bin 250 TL'den 7 bin 234 TL'ye çıkacak. Yüzde 25 ölüm aylığı oranı için ise maaşlar 3 bin 125 TL'den 3 bin 617 TL'ye artacak.