Emekliye 2 kat zam geliyor! Ve liste belli oldu: SSK Bağ-Kur ve Emekli Sandığı 12.500 14.469 16.000 TL maaş alanlar...

INGBANK EMEKLİ PROMOSYONU-

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ve Turuncu Hesap Kampanyası ile 2.000 TL ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 20.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

e-Devlet Kapısı üzerinden veya Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşerek veya ING Telefon Bankacılığı'nı arayarak veya banka şubelerine giderek kolayca maaşınızı taşıyabilir, size özel sunulan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.