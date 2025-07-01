En düşük emekli maaşı artacak mı? En düşük emekli maaşı seyyanen ve rafah payı düzenlemesi gelecek mi?

Aksi durumda en düşük emekli maaşının üstünde maaş alan, fazla prim ödeyen, uzun yıllar çalışanların maaşları da en düşük emekli maaşına düşmüş oluyor. Haziran ayında enflasyonun yüzde 1.5 seviyelerinde gelmesi halinde en düşük emekli maaşına yüzde 16.81 oranında zam yapılabilir. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liradan 16 bin 901 liraya yükselebilir. Enflasyon oranından bağımsız olarak yüzde 20 zam yapılması halinde 17 bin 363 lira, yüzde 25 zam yapılması halinde 18 bin 86 liraya, yüzde 30 zam olması durumunda da 18 bin 810 liraya yükselmesi bekleniyor.