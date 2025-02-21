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Ramazan ayına özel şiirler

Ramazan ayına özel şiirler

16:3321/02/2025, vendredi
G: 21/02/2025, vendredi
Yeni Şafak
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<p>Ramazan şiirleri</p>
Ramazan şiirleri

Ramazan ayı tüm İslam alemi için çok önemli bir yere sahiptir. 2025 yılı Ramazan 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e özel yazılmış en güzel şiirleri sizler için derledik...

Ramazan, dînî-mânevî atmosferin en yoğun şekilde kendini hissettirdiği ve yaşandığı bir zaman dilimi olarak dikkati çeker.Ramazan şiirleri, İslam dünyasında Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan, genellikle dini ve mistik temaları işleyen edebi eserlerdir. Bu şiirler, orucun, sabrın, ibadetin ve yardımlaşmanın önemini vurgularken, aynı zamanda Ramazan'ın getirdiği huzur ve bereketi de dile getirir.

Yâ Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine,

Kaldır aradan vahdete hâil ne ise;

Yâ Râb, şu asırlarca süren tefrikadan

Artık ezilip düşmesin ümmet ye’se.

Mâdâm ki verdin bize bir rûh-i nevin...

Yâ Râb, daha bir nefha-i te’yîd insin!

Mehmet Akif Ersoy- Ramazan

Oruç, ruhun sesi gelir her yıl

Gümüş topuklarını dokundurur kalbimize

Vücut dönmeğe başlar bir tapınağa kurban gibi

Yapılır örtülür uçurumları yakan dualardan

Ten ruhun avuçlarının içinde

Hilkat günlerinin yeniden oluşun terlerini döker

İnsan gecesini değiştirir gündüzüne erer

Bir mevsime döndürür zamanı hiç değişmeyen

İnsanın olma vaktidir bu erme fırsatı

Ruh emzirir anne gibi yeri göğü fecri

Yeni bir insan gelip nöbete duracaktır

Eskisi çürümüş bir heykel gibi devrildiğinden

Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharı

Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından

Kevser içir, âbıhayat boşalt kristal bardağından

Susamış ufuklara insan kalbinin ufuklarına

Sezai Karakoç- İnsan ve Oruç

Ramazan Akşamı 

İftar topu aksedince İhsâniye’den 

Seslendi ezanlarım, Süleymaniye’den 

Altında ve üstünde yanıp bin kandil 

Nûr indi civâra Nuûruosmaniye’den 

(Arif Nihat Asya) 

Al­nı­mız sec­de­de bul­sun bi­zi her lâhza ezan

Ve ha­zin öm­rü­mü­zün her gü­nü ol­sun Ra­ma­zan.

Zik­ri­miz Ar­şı ge­çip fec­re ka­dar yük­sel­sin

Ma­ve­ra­lar­dan ümit et­ti­ği­miz ses gel­sin.

Faruk Nafiz Çamlıbel

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