Ramazan ayı tüm İslam alemi için çok önemli bir yere sahiptir. 2025 yılı Ramazan 1 Mart Cumartesi günü başlıyor. On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e özel yazılmış en güzel şiirleri sizler için derledik...
Ramazan, dînî-mânevî atmosferin en yoğun şekilde kendini hissettirdiği ve yaşandığı bir zaman dilimi olarak dikkati çeker.Ramazan şiirleri, İslam dünyasında Ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan, genellikle dini ve mistik temaları işleyen edebi eserlerdir. Bu şiirler, orucun, sabrın, ibadetin ve yardımlaşmanın önemini vurgularken, aynı zamanda Ramazan'ın getirdiği huzur ve bereketi de dile getirir.
Yâ Rab, şu muazzam Ramazan hürmetine,
Kaldır aradan vahdete hâil ne ise;
Yâ Râb, şu asırlarca süren tefrikadan
Artık ezilip düşmesin ümmet ye’se.
Mâdâm ki verdin bize bir rûh-i nevin...
Yâ Râb, daha bir nefha-i te’yîd insin!
Mehmet Akif Ersoy- Ramazan
Oruç, ruhun sesi gelir her yıl
Gümüş topuklarını dokundurur kalbimize
Vücut dönmeğe başlar bir tapınağa kurban gibi
Yapılır örtülür uçurumları yakan dualardan
Ten ruhun avuçlarının içinde
Hilkat günlerinin yeniden oluşun terlerini döker
İnsan gecesini değiştirir gündüzüne erer
Bir mevsime döndürür zamanı hiç değişmeyen
İnsanın olma vaktidir bu erme fırsatı
Ruh emzirir anne gibi yeri göğü fecri
Yeni bir insan gelip nöbete duracaktır
Eskisi çürümüş bir heykel gibi devrildiğinden
Ey oruç, diriltici rüzgâr, İslam baharı
Es insan ruhuna inip yüce ilham dağından
Kevser içir, âbıhayat boşalt kristal bardağından
Susamış ufuklara insan kalbinin ufuklarına
Sezai Karakoç- İnsan ve Oruç
Ramazan Akşamı
İftar topu aksedince İhsâniye’den
Seslendi ezanlarım, Süleymaniye’den
Altında ve üstünde yanıp bin kandil
Nûr indi civâra Nuûruosmaniye’den
(Arif Nihat Asya)
Alnımız secdede bulsun bizi her lâhza ezan
Ve hazin ömrümüzün her günü olsun Ramazan.
Zikrimiz Arşı geçip fecre kadar yükselsin
Maveralardan ümit ettiğimiz ses gelsin.
Faruk Nafiz Çamlıbel